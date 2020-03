A Play It Safe, uma iniciativa da promotora Gig Club em parceria com a editora Omnichord Records, foi criada com dois objetivos: “alertar as pessoas para o comportamento cívico, para ficarem em casa, os que podem, e terem os devidos cuidados, usando a música para isso”, e “sensibilizar que é uma altura complicada para os músicos, que estão sem trabalho provavelmente nos próximos meses, com muitos concertos desmarcados”, explicou à agência Lusa João Afonso, daquela promotora de concertos por subscrição.

“Hoje em dia, como se sabe, as vendas de discos estão muito em baixo ou praticamente inexistentes e os ganhos do ‘streaming’ também são baixos, portanto é da música ao vivo que os artistas normalmente vivem e estão sem esse rendimento”, alertou João Afonso.

Embora os concertos ‘online’ de músicos a partir das suas casas não seja uma novidade, a Play It Safe pretende fazê-lo “de uma forma a educar as pessoas para comprarem música e levá-los a comprar ou a fazerem donativos por cada uma das performances”.

“Quando convidámos as bandas a juntarem-se recolhemos todos os ‘links’ que podíamos de compras de discos, [da plataforma] Bandcamp essencialmente, que vão estar constantemente a ser partilhados, antes, durante e após os concertos, e desafiar as pessoas para que comprem”, explicou João Afonso.

Além disso, a Gig Club e a Omichord irão ajudar as bandas e artistas interessados “a criar ‘links’ para donativos, em que o dinheiro irá diretamente para eles”.

“Será solicitado às pessoas que usem esses ‘links’ para fazerem donativos pela performance e ao mesmo tempo também comprem música dos artistas no Bandcamp ou música física [através dos sites dos artistas e bandas, por exemplo]”, referiu João Afonso.

A plataforma arranca com cerca de 30 artistas e bandas inscritos, entre os quais Best Youth, Filipe Sambado, First Breath After Coma, The Legendary Tigerman, Joana Espadinha, Lince, Luís Severo, Samuel Úria, Noiserv, Tape Junk, Whales e Surma, mas o número poderá aumentar.

“As pessoas podem candidatar-se através do ‘site’ www.playitsafe.pt e estamos a fazer um ‘call’ internacional”, adiantou João Afonso.

Os concertos começam no sábado e estão a ser agendados até 19 de abril, “mas pelo andar das coisas irá durar mais tempo e será provavelmente estendido esse período”.

“Vamos aproveitar este mês de experiência e ver que outras formas podemos fazer para melhorar a experiência e a forma como os músicos podem fazer dinheiro durante esta fase”, disse.