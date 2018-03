Durante o discurso, a poeta, que venceu o prémio literário pelo livro de poesia "Tardio", recordou o estranhamento e as perguntas que recebeu aquando da edição do seu primeiro livro, "Cinza", quando tinha 55 anos. "Porquê tão tarde?", perguntaram-lhe, ao que respondeu "Porque não?".

Da sua poesia, diz que tenta "apanhar uma fotografia daquilo que vai vendo e sentindo", referindo que está "longe do fantasma romântico e, por via, modernista e, por extensão, pós-modernista que encerra o texto em si mesmo e o fecha ao mundo", bem como se distancia da "arte livre e total, sem objeto, capaz de exprimir o inexprimível".

Nesse sentido, Rosa Oliveira entende que se está a colocar a poesia, "ainda que timidamente, no lugar onde ela começou", cada vez mais "no centro", como forma de arte anterior até "à palavra escrita".

A voz de poeta "foi crescendo pequenina e irá perdurar ou não", disse Rosa Oliveira, deixando a interrogação e hipótese, que só poderá ter uma resposta "daqui a uns tempos ou daqui a uns livros", concluiu.

Na cerimónia, falou também o ensaísta e crítico literário Eugénio Lisboa, agraciado com o prémio de carreira, Tributo de Consagração, que, no ano passado, concluiu as suas memórias, com o último volume de "Acta est Fabula".

No discurso, o ensaísta sublinhou que o prémio o levou a refletir sobre "o que é isto de uma carreira literária", considerando que a carreira literária, na sua vida, não seria inevitável, tendo acabado por apanhar "o pontapé de saída" por José Régio, escritor que lhe pediu sempre para "escrever mais intensamente".

"Com muita pena minha, nunca na vida do José Régio lhe dei a satisfação de ser um escritor mais assíduo", sendo que só depois da morte daquele escritor é que começou a levar "mais a sério a escrita". "Talvez, por uma certa impulsão de remorso", confidenciou.

"Sinto-me realizado como artista, através daquilo que faço enquanto ensaísta, que pode injetar-se tanta criatividade num ensaio como num livro de teatro ou de poesia", frisou Eugénio Lisboa, contestando em "absoluto" a divisão entre a "dita escrita criativa" (teatro, poesia e romance) e a "não criativa" (ensaio, crónica e crítica).

O Prémio Literário Fundação Inês de Castro vai na 11.ª edição.

Rosa Oliveira sucede a Rui Lage, que, em 2016, venceu o galardão por "Estrada Nacional", numa lista de premiados anteriores que inclui ainda José Tolentino Mendonça, Gonçalo M. Tavares e Mário de Carvalho, entre outros.