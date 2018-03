Mecânicas, pilotos, sargentos, talhantes, condutoras de riquexó. São mulheres em profissões tradicionalmente destinadas aos homens, e são o reflexo de um mundo em mudança.

A agência de informação France Press assinalou o Dia Internacional da Mulher com mais de 30 retratos de mulheres que ocupam profissões que, no seu contexto, são tradicionalmente destinadas aos homens.

Entre as eleitas estão duas portuguesas, Ana Cristina e Ana Sousa, fotografadas pela lente de Patrícia de Melo Moreira.

No escolhido para celebrar a mulher, e sobretudo para refletir sobre o seu papel na sociedade, o SAPO24 lançou uma iniciativa intitulada: "As notícias têm género?" O mote está lançado, e 12 convidados responderam ao desafio.

Além disso, desafiámos estes convidados a escolher as manchetes do SAPO24 neste dia, para saber se pensamos mais diferente ou mais igual no turbilhão informativo dos nossos dias, onde a curadoria é fundamental à construção do pensamento. Em 24.sapo.pt a partir das 10h00.