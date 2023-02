“Estamos finalmente prontos para anunciar a nova digressão ‘American Fullmoon — 30 anos de Moonspell”, indicou o grupo, numa publicação nas redes sociais, que acrescenta que os bilhetes vão ser postos à venda na sexta-feira.

A digressão começa no dia 29 de abril, em Nova Iorque, e vai continuar até 23 de maio, em Boston, passando por cidades como Filadélfia, Atlanta, Houston, Phoenix, Los Angeles, Portland, Denver e Pittsburgh, entre muitas outras.

Os Moonspell vão ser acompanhados por Eleine em todas as datas e por Oceans of Slumber e Vintersea apenas em alguns concertos.

Antes disso, e a partir de dia 09 de março, a digressão dos 30 anos da banda passa pela América Latina, onde vão dar quase 30 concertos pelo continente, desde Monterrey, no México, até São Paulo, no Brasil, para além de datas na Guatemala, San Salvador, Costa Rica, Equador, Colômbia, Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai.

No México, os Moonspell vão dar nove concertos e, no Brasil, outros seis.

“Corria o ano de 1992 quando os Morbid God se transformaram nos Moonspell. Em 2022 cumprem 30 anos de uma carreira fulgurante: são, não só, o ‘top of mind’ do Heavy Metal nacional, mas também os autores das páginas mais célebres do capítulo Português na História mundial do Heavy Metal”, indicava um comunicado divulgado em 2021 sobre os 30 anos do grupo, que recordou o meio milhão de discos vendidos pela banda.