O stress e a ansiedade foram cruciais para a sobrevivência dos nossos antepassados. Mas estão hoje desajustados aos desafios da vida contemporânea, como nos mostra o psiquiatra Gustavo Jesus. Um simples exame de Matemática ou uma fila no trânsito são percebidos como uma ameaça (predadores!) e podem desencadear respostas excessivas (como ataques de pânico).

Em 300 Mil Anos de Ansiedade, Gustavo Jesus explica-nos porque ainda hoje temos stress, ansiedade e depressão. Fala-nos dos fatores ambientais e genéticos por detrás das perturbações psicológicas, das hormonas, do funcionamento do cérebro, da farmacologia, da atividade física e da alimentação. Assim, mais facilmente percebemos quando precisamos de pedir ajuda – ou quando é preciso ajudar alguém que nos é próximo.

Nas livrarias a 21 de junho

Gustavo Jesus é médico psiquiatra e diretor clínico do PIN – Partners in Neuroscience. Concluiu o Mestrado Integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde é atualmente Assistente Convidado da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia e onde iniciou o Programa Doutoral em Neurociências. Realizou a formação da especialidade de Psiquiatria entre o Hospital Miguel Bombarda e o Hospital Júlio de Matos e trabalhou posteriormente em vários hospitais da Grande Lisboa. Publicou já vários artigos e participou em livros técnicos, tendo-se também envolvido em muitas iniciativas de divulgação das neurociências.

Alguns dias passados no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, a observar a vida selvagem são as férias de sonho para muitos. Ao terceiro dia da minha estadia, todas as preocupações com eventuais encontros próximos com predadores ferozes, que me tinham ocupado a mente enquanto preparava a viagem, tinham desaparecido. A estrutura e os funcionários do parque pareciam ter a situação sempre controlada e a sensação de segurança era plena.

Talvez tenha sido por isso que decidi aventurar-me num walking safari, um passeio apetecível em que grandes partes do trajeto são feitas a pé, de forma a assegurar o silêncio e, portanto, haver maior probabilidade de aproximação dos animais.

Ver os animais selvagens de perto é o principal desejo de um turista no Parque Kruger, mas é preciso ter cuidado com o que se deseja. O referido passeio estava a correr bem: um grupo de zebras passou perto de nós, um avistamento de girafas ao longe, um antílope a passar em grande velocidade.

Umas horas mais tarde, chegou o momento mais esperado: uma alcateia de leões. Reconheço que avistar os leões, mesmo que ao longe, me gerou um certo desconforto, mas o guia garantiu que estávamos a uma distância segura e que os leões não teriam interesse em interagir connosco. Repeti a pergunta quando um dos leões passou a olhar fixamente para o nosso grupo. Embora com um tom menos confiante do que da primeira vez, o guia insistiu que estava tudo bem.

Uns minutos mais tarde, porém, ficou claro que não estava.

Ao ver o leão aproximar-se de nós, o guia tentou manter a calma e não elevar a voz enquanto repetia: "Temos de voltar para o jipe! Temos de voltar para o jipe!”

Tal como todos os outros membros do grupo, comecei a correr em direção ao carro e para longe do leão, que continuava a aproximar-se a passos cada vez mais largos. A distância entre nós e o jipe ia diminuindo, mas a distância entre o leão e o grupo também.

Eu corria mais depressa e a minha visão afunilava-se segundo a segundo, à medida que pensava repetidamente: “Só temos de chegar ao carro, só temos de chegar ao carro.” Nesse momento, a voz do guia já não era baixa, estava claramente aos berros, mas eu só a ouvia ao longe, por detrás do som do meu próprio coração a bater desenfreadamente.

A minha respiração estava ofegante, a boca, seca e as mãos, frias e transpiradas. Continuava a correr apressadamente, sem pensar que podia não aguentar aquele ritmo. Os músculos das minhas pernas pareciam ter uma resistência sobre-humana. Toda a minha atenção estava focada no carro e na ideia de que o leão estava cada vez mais próximo, ainda que, por essa altura, já não me atrevesse a olhar para trás para verificar.

Segundos depois, vi o guia entrar para o lugar do condutor e, logo a seguir, saltei também para dentro do todo-o-terreno. Rapidamente, todos os elementos do grupo tinham entrado e, no momento em que o leão estava a apenas alguns metros de nós e se preparava para saltar na nossa direção, o guia arrancou numa nuvem de poeira, deixando o animal para trás. Tentei respirar fundo enquanto via o leão a ficar mais pequeno e à medida que os metros de terreno entre nós cresciam.