Aqui há anos estava a acabar-se-me o dinheiro de modo que me ofereci para participar num estudo de investigação na Universidade da Pensilvânia. As indicações levaram-me até ao campus do Centro Médico em West Philly e a um enorme auditório cheio de mulheres, todas entre os dezoito e os trinta. Não havia cadeiras para todas e eu fui das últimas a chegar de modo que tive de sentar-me no chão, a tiritar. Tinham café e dónutes de chocolate grátis e um grande ecrã de TV a passar O Preço Certo, mas estava quase toda a gente a olhar para o telemóvel. A vibe era mais ou menos como na DMV com a diferença de que ali éramos todas pagas à hora de modo que as pessoas pareciam não se importar de esperar o dia todo.

Uma médica de bata branca pôs-se de pé e apresentou-se. Disse que se chamava Susan ou Stacey ou Samantha e que era assistente no programa Clinical Research. Leu os avisos e as isenções de responsabilidade do costume e avisou-nos de que a compensação seria feita sob a forma de cartões de oferta da Amazon, não em cheques ou dinheiro. Houve duas ou três pessoas que resmungafram, mas eu não me importei; tinha um namorado que me comprava cartões de oferta a oitenta cêntimos o dólar, de modo que estava em casa.