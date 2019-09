Lançado originalmente em 2015 e classificado pelo The New York Times como “um dos cem livros mais notáveis do ano”, em 2018, “Em Todos os Momentos Estamos Vivos”, conta, de forma romanceada, a experiência por que o autor passou com a doença inesperada e fatal da mulher, com o nascimento da filha no meio da dor e, pouco tempo depois, com a morte do próprio pai.

O mote para este romance é a dor da perda e a alegria da vida, o luto e a esperança, a tristeza e o otimismo, polos aparentemente opostos.

Tom está a poucas semanas de ser pai, mas esse momento de felicidade é ensombrado pela notícia de que a namorada, Karin Lagerlöf, que entrou nas urgências com o que aparentava ser uma gripe, tem leucemia aguda.

Para poder iniciar os tratamentos, Karin tem de ser submetida a uma cesariana.

É assim que Tom Malmquist, personagem que partilha o nome com o autor, se vê dividido entre a felicidade de ter uma filha e a profunda dor de perder a mulher que ama.

Poucos meses depois, ainda não refeito do choque da morte de Karin, Tom assiste aos últimos momentos de vida do pai, vítima de cancro.

Entre diagnósticos herméticos, desentendimentos familiares, burocracias kafkianas e um profundo estado de cansaço, Tom tem, ainda assim, de aprender a cuidar da filha, descreve a sinopse.

Neste romance autobiográfico, Tom Malmquist partilha com o leitor a história de um homem cujo mundo parece colapsar de um dia para o outro, mostrando que mesmo no meio do caos é sempre preciso continuar a viver, revela a editora.

“Uma tal carga emocional é uma demonstração do extraordinário talento de Malmquist. Em todos os momentos estamos vivos é um tremendo feito de disciplina emocional e artística. (…) Uma vitória”, descreve o jornal The New York Times sobre o mesmo livro que o The Guardian classifica como “excelente… impressionante… um relato profundamente pessoal…”.

Destacando o “surpreendente reconhecimento internacional” para um romance de estreia, a editora assinala que este livro foi galardoado com diversos prémios na Suécia e está já publicado em mais de vinte países.