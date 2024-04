"Lançado em 2014, o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce distinguiu, nos últimos 10 anos, novos talentos na área da literatura e ilustração. Nesta 11ª edição vai passar a premiar, exclusivamente, trabalhos originais e inéditos de autores que já tenham obra publicada em livro", é referido em comunicado.

As candidaturas ao prémio decorrem em dois momentos. "No dia 30 de abril arrancam as candidaturas à fase de texto, que podem ser feitas através do site da iniciativa Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce. Após ser conhecido o texto vencedor, têm início, a 15 de de julho, as candidaturas à fase de ilustração".

"As candidaturas serão avaliadas por um painel de jurados de reconhecido mérito nestas áreas. O Regulamento e todas as informações relativas ao concurso podem ser consultadas em breve no site do Pingo Doce", é frisado.

"Com um valor total de 50 mil euros, distribuído pelas categorias de texto e ilustração, o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce tem como objetivo distinguir o melhor texto destinado a crianças entre os 5 e os 10 anos, que vá ao encontro daquela que é a missão do Prémio — promover a literacia infantil".

Filipa Pimentel, diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce, explica que "após 10 edições consecutivas dedicadas a incentivar o aparecimento de novos talentos, este Prémio pretende, agora, reconhecer o contributo de quem persiste em fazer da literatura e da ilustração infantis a sua missão de vida e que, como o Pingo Doce, procura contribuir para aumentar o gosto dos mais novos pela leitura".

"Desde o seu lançamento, o Prémio já permitiu a revelação de 20 novos talentos nas áreas da literatura e do design gráfico e ilustração, que se traduziram em 10 obras e mais de 175 mil livros com o selo Prémio de Literatura Infantil, lidos por milhares de crianças. No total, foram atribuídos 500 mil euros, distribuídos pelos vários vencedores", pode ainda ler-se.