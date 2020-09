Estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e emigrou para o Reino Unido, onde estudou cinema, passando para o outro lado da câmara a realizar curtas-metragens e, depois, a longa “Listen”.

Quando diz que esteve quase para desistir do cinema, Ana Rocha de Sousa conta que aconteceu antes de fazer “Listen”, numa altura em que, em 2014, o seu percurso e currículo foram questionados dentro setor, por integrar as listas de júris dos concursos do Instituto do Cinema e Audiovisual.

“Estava a tentar retomar a minha vida e nessa altura saíram algumas coisas muito contra mim e eu sentia-as como sendo profundamente injustas. (…) Eu compreendo, é mais fácil as pessoas julgarem-nos pelo que aparentamos do que por aquilo que somos exatamente”, explicou.

Atualmente, Ana Rocha de Sousa prepara uma nova longa-metragem e considera que os prémios em Veneza são “um grande incentivo poder continuar e não parar”.