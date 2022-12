O presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, explicou que, durante um mês, o evento Penela Presépio apresentará uma vasta programação, com o objetivo de "aumentar a oferta para que as pessoas prolonguem o seu tempo de estadia no território".

"O Penela Presépio é um excelente pretexto para atrair visitantes ao concelho, uma vez que Penela tem muito mais para ver, conhecer e saborear, seja em que estação do ano for", frisou.

No entender do autarca, "este é um momento, por excelência, de afirmação de Penela na programação cultural a nível regional e nacional", aproveitando a autarquia "também para promover o concelho do ponto de vista turístico" e os seus produtos regionais e endógenos.

O presépio animado, que é considerado o 'ex-líbris' do evento, volta este ano a realizar-se na Praça da República, no centro da vila, atendendo às obras do castelo e de requalificação da Praça do Município.

"Os visitantes podem encontrar um presépio tradicional, com recurso à animação e à utilização de novas tecnologias, que conta com cerca de duas centenas de figuras animadas que contam histórias e mostram quadros representativos da época", avançou a autarquia.

O evento Penela Presépio inclui também uma exposição descentralizada de diversos presépios, em cooperação com as juntas de freguesia do concelho, entre os quais o presépio tradicional do Espinhal e o novo presépio da Cumeeira, criando assim uma rota de presépios que passa também pelas igrejas de Santa Eufémia (Penela) e matriz da vila do Espinhal.

O presépio tradicional do Espinhal, que é feito por artesãos locais, representa "a freguesia e o seu património histórico, natural e paisagístico", com destaque "para as aldeias, as ribeiras e as casas senhoriais" que a caracterizam. O presépio da Cumeeira, uma das novidades deste ano, apresenta "referência às tradições da freguesia, numa parceria com a comunidade local".

Segundo a autarquia, até 08 de janeiro, "não vai também faltar a animação de rua, iniciativas culturais, uma reforçada programação de atividades infantis e desportivas ao fim de semana, assim como dois mercadinhos de Natal", um em Penela e outro no Espinhal, "para promoção das artes tradicionais e dos produtos endógenos".

Este ano, a autarquia voltou a lançar o desafio do concurso de presépios, que serão expostos a partir de 17 de dezembro, na igreja de Santa Eufémia.

"Na construção dos presépios a concurso pode ser utilizado todo o tipo de materiais, sendo valorizados os reciclados", explicou.