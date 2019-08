Para além das fotografias, Ana Moura é o grande destaque do cartaz musical paralelo da exposição. Está prevista “uma atuação num registo de conversa cantada em tom intimista de alguns versões de Prince, assim como a partilha de histórias, no dia da inauguração”, explica a organização.

“Vamos celebrar esta grande lenda da história da música”, diz Ana Moura, citada em comunicado. “Vão poder ver a exposição, com uma seleção de fotografias raras e inéditas. Vão existir também momentos musicais, filmes, histórias e algumas surpresas preparadas por mim”, acrescenta ainda a fadista.

As imagens inéditas são da autoria de Steve Park, diretor de arte do músico durante 13 anos, e são disponibilizadas pela Iconic Imagens, uma agência de gestão de arquivos fotográficos do mundo. O centro comercial gaiense recebeu no ano passado, em condições semelhantes, a exposição ‘Iconic Bowie’, com imagens do músico britânico.

A exposição fica no centro comercial até 2 de novembro e durante estes dois meses terá uma programação paralela: com música e cinema. O HardClub Porto recebe já no dia 5 de setembro o Tributo SYMBOL(IC) Prince - Fred Ferreira & Friends, uma festa e tributo de vários músicos, coordenada por Fred Ferreira, numa co-produção com a casa portuense. O djset de Kalú dos Xutos & Pontapés e atuações de vários músicos convidados, como GON, André Indiana, Nick Nicottine, Alex D'Alva Teixeira, entre outros, são o grande destaque.

Já as salas de cinema do centro comercial acolhem um ciclo com vinte títulos com Prince, “que prometem fazer reviver filmes marcantes em grande ecrã”, escreve a organização.