O projeto intitula-se “Gulbenkian Itinerante” e recupera uma iniciativa que faz parte da história da fundação, de que foram exemplo as Bibliotecas Itinerantes, anunciou a entidade na quinta-feira.

Até 2020, as primeiras seis localidades do país que vão receber este projeto de exposições em itinerância são Bragança, Sabrosa, Castelo Branco, Portimão, Sines e Tavira.

No arranque do projeto de arte itinerante estão Bragança e Sabrosa, com uma seleção de trabalhos reunidos sob o título “Corpo e Paisagem”.

As mostras, patentes, respetivamente, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, e no Espaço Miguel Torga, juntam obras da Coleção Moderna e peças adquiridas pelo fundador e mecenas Calouste Gulbenkian.

Na mesma linha, o Coro e a Orquestra Gulbenkian têm várias digressões nacionais e internacionais já agendadas para 2018 e 2019.