De acordo com a Preply, plataforma que investiga temas relacionados com linguagem e comportamento, "Portugal é um país cada vez mais interessado no que as mulheres têm a dizer".

"O crescente interesse pela literatura produzida por escritoras pode ser visto como um reflexo do movimento mais amplo em direção à igualdade de género e à mudança social", explica Sylvia Johnson, líder de Metodologia da plataforma de idiomas Preply. "Significa um despertar da consciência dos leitores e do seu desejo de mergulhar em narrativas que detalham as nuances, lutas e triunfos das experiências femininas que há muito têm sido marginalizadas ou sub-representadas".

Nesse sentido, a plataforma analisou os resultados das pesquisas mensais por livros na internet e revela os títulos e nomes que marcaram os últimos doze meses. Vejamos:

A lista, como se pode verificar, tem de tudo um pouco: vai dos clássicos à literatura mais recente, passando até por fenómenos do TikTok, como é o caso de Taylor Jenkins Reid, e por nomes que também agradam a um público mais jovem, como é o caso da saga Harry Potter. E sim, viu bem. O número quatro da lista é ocupado pela portuguesa Clara Cunha, com o seu livro infantil "O Cuquedo", que vai já com 16 edições.

Para perceber quais são as obras e escritoras mais pesquisadas no país, "o levantamento da Preply teve como ponto de partida todas as buscas relacionadas com o tema 'livros' nos motores de buscas, abarcando pesquisas realizadas nos últimos doze meses. Uma vez compreendidas as autoras com os maiores volumes de pesquisa, estas foram dispostas num ranking com base nas mais populares entre os internautas durante o período" em análise.