Drama nos filmes: "A Pequena Sereia"

Na D23, um evento especial da Disney onde partilhou novidades sobre os seus próximos projetos, foi revelado o primeiro trailer do live-action de "A Pequena Sereia". É uma das adaptações mais esperadas por parte dos fãs e portanto obviamente que o "sneak peak" foi alvo de milhões de visualizações em todas as plataformas.

A nova Ariel vai ser protagonizada por uma atriz chamada Halle Baley (que muita gente confundiu com Halle Berry) que, por ser de raça negra, motivou que uma série de trolls racistas fosse para os comentários do vídeo e para as redes sociais criticar a Disney por não estar a respeitar a descrição original da personagem.

Não conhecendo o talento de Baley, se passou nos castings é porque demonstrou qualidades para representar uma personagem tão querida para tanta gente. "A Pequena Sereia" é uma personagem ficcional, criada por um senhor — Hans Christian Andersen — que alegadamente depositou na sua história o seu amor secreto por outro homem. Portanto, qualquer adaptação é perfeitamente válida desde que conte uma história que crie empatia com as audiências. O filme estreia a 26 de maio de 2023.

Drama na televisão: "Ted Lasso"

A produção da popular série da Apple TV+ está a demorar mais tempo do que o esperado e parece haver um culpado claramente identificado: Jason Sudeikis. Ao que tudo indica, o ator (que além de ser o protagonista, é também produtor e escritor da mesma) tem estado a alterar vários guiões dos episódios e a criar novos arcos de história para algumas das outras personagens.

Ora, isto tem criado uma série de atrasos nas gravações e tem criado transtorno em alguns dos atores que, por não despacharem as suas cenas, também ficam impedidos de avançar para outros projetos. Por outro lado, o "stand by" em algumas localizações, bem como o maior tempo alocado à produção, levam a que o orçamento da temporada esteja a ser já ultrapassado e que a Apple TV+ e a Warner (que produzem em conjunto a série) tenham de começar a ter conversas complicadas sobre como dividir a conta.

"Ted Lasso" venceu recentemente 4 Emmys, incluindo o de Melhor Série de Comédia, sendo que a próxima temporada, que muitos especulam ser a última, está planeada para estrear em 2023. Vamos ver se se mantém assim.

Drama na música: "Adam Levine"

O vocalista dos Maroon 5, autor de hits como "She Will Be Loved" e "Moves Like Jagger", está envolvido numa polémica matrimonial por alegadamente ter traído a mulher Behati Prinsloo, ex-modelo da Victoria Secret. A história foi revelada pela própria amante, uma modelo do Instagram chamada Summer, que mostrou no TikTok as mensagens enviadas por Levine durante alguns meses e confessou que de facto tinham estado juntos algumas vezes.

No entanto, esta não é a pior parte. De acordo com a modelo, depois de um ano sem lhe dizer nada, o artista retomou o contacto com ela, não para reiniciar a relação, mas para lhe pedir autorização para dar o seu nome ao bebé que ia ter com a sua mulher em breve. Foi esta a informação que partilhou com alguns amigos através de screenshots, que por sua vez abusaram da sua confiança e tentaram vendê-la a tablóides. Face a isto, a modelo decidiu chegar-se à frente (assumindo um papel um pouco falso de vítima) e expor a versão dela dos factos.

O cantor já quebrou o silêncio e negou estas alegações.

Ainda assim, tudo isto leva-nos à questão: que impacto poderá isto ter nos Maroon 5? Provavelmente, mais um hit para os rankings.