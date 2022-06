Em comunicado, a empresa explica que as "músicas que se podem tornar virais nas redes sociais fazem parte da previsão do Spotify, baseada em fatores como os números do streaming e o impacto cultural observado pela equipa editorial da plataforma".

O funk brasileiro promete ser o género do verão de 2022. “DANÇARINA”, de Pedro Sampaio, e “Lua”, de Ivandro, devem ser os grandes sucessos dos dias mais quentes em Portugal, prevê o Spotify. A nível internacional destacam-se músicas como “As It Was” de Harry Styles ou “About Damn Time” de Lizzo.

Nestas duas listas, elaboradas pela plataforma, e sem ordem em específico, pode ver a lista de músicas que vai ouvir neste verão em Portugal e no mundo.

As músicas do verão 2022 em Portugal:

“DANÇARINA” de PEDRO SAMPAIO

“ACORDA PEDRINHO” dos Jovem Dioniso

“As It Was” de Harry Styles

“Onde Anda” dos Calema com Zé Felipe

“Bam Bam” de Camilla Cabello, Ed Sheeran

“Socadona” de LUDMILLA, Mariah Angeliq, Topo La Máskara, Mr Vegas

“Lua”, de Ivandro

“Vontade de morder” de Simone & Simaria, Zé Felipe

“Mon Amour” (remix) de zzoilo, Aitana

“Eu vou com carinho, ela quer com força” de MC Don Juan, Mc David, MC G15.

“Simplesmente ela” de Mc Gabzin

“Envolver” de Anitta

“GALOPA” de PEDRO SAMPAIO

“MORENA” de Luan Santana

“Tchuco Nela” de MC Rogerinho, Wesley Safadão

“Hecha pa mí” de Boza

“Disco Arranhado (Funk Remix”) de Malu, DJ Lucas Beat

“Juramento eterno de sal” de Álvaro de Luna

“Where Are You Now” de Lost Frequencies

As músicas do verão 2022 no mundo: