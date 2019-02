As controvérsias do filme, que se baseou na história verdadeira do pianista de jazz Donald Shirley, foram "desanimadoras" para os criadores, disse o produtor Jim Burke, mas não impediram a Academia de lhe atribuir três estatuetas em cinco nomeações, incluindo melhor filme, melhor argumento original e melhor ator secundário (Mahershala Ali).

Apesar de Viggo Mortensen não ter ganhado a estatueta de melhor ator pelo seu papel como Tony Lip, em "Green Book", Peter Farrelly atribuiu-lhe todo o mérito pelo Óscar de melhor filme, nos agradecimentos.

O cineasta disse nunca ter pensado na personagem interpretada por Mortensen como algo que hoje seria apoiante do presidente do Donald Trump com um boné a dizer "MAGA" (Make America Great Again" na cabeça.

"A mensagem é, falem uns com os outros e vão descobrir que têm muito em comum", explicou Farrelly, dizendo que se trata de uma "mensagem de esperança", e que "a única forma de resolver problemas é a falar".