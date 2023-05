“Estimamos contratar 400 pessoas no primeiro ano em Portugal. São os nossos objetivos para as 30 lojas que pensamos abrir em Portugal”, revelou Jorge Barrie.

Durante a apresentação da loja, instalada no Coimbra Retail Park, em Eiras, que irá empregar cerca de 15 pessoas, o responsável Ibérico da Pepco disse aos jornalistas que escolheram Coimbra por causa da sua “localização estratégica”, uma vez que fica entre o Porto e Lisboa.

“Fica no centro e daí podemos expandir-nos melhor”, concretizou, embora se tenha escusado a referir o valor do investimento realizado em Coimbra e previsto para o resto do país.

De acordo com Jorge Barrie, Portugal é o 18.º país europeu em que a Pepco investe e onde estimam instalar cerca de 30 lojas nos próximos tempos.

Depois de Coimbra, a retalhista planeia chegar a Albufeira, Olhão, Elvas e Tavira até ao verão, seguindo-se o Porto, Aveiro, Braga, Lisboa, entre outras localidades estratégicas, até ao final do ano.

O ritmo de desenvolvimento das lojas em Portugal, que irão disponibilizar roupa para crianças e adultos, brinquedos e produtos para a casa, “será rápido”.

“A marca está constantemente à procura de potenciais lojas e áreas entre 400 e 1.000 metros quadrados, que serão localizados em centros comerciais ou ‘’retail parks’, situados perto das principais vias de tráfego, perto de áreas residenciais, em locais visíveis e com acesso a partir de estradas principais”, referiu ainda a retalhista polaca.

Já a diretora da marca na Europa do Sul, Anca Radu, indicou que a Pepco emprega cerca de 28 mil pessoas nos 17 países nos quais já está a operar, tendo instalado mais de 450 lojas só em 2022.

No total são cerca de 500 categorias de produtos e, em média, existem cerca de 12.000 artigos diferentes em uma loja individual.

A apresentação da loja de Coimbra contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, que disse aos presentes que espera que a Pepco fique na cidade por muitos anos.