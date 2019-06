Em fevereiro, o fadista anunciou que irá pôr fim à carreira este ano, mas que ainda fará este ano concertos, nomeadamente os que estão marcados para os coliseus do Porto (02 de novembro) e de Lisboa (09 de novembro).

Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, Carlos do Carmo cumpre 80 anos em dezembro.

“Será o ano da despedida, sem amarguras, sem azedumes", disse Carlos do Carmo numa mensagem gravada em fevereiro. "Será o ano da despedida com muita, muita, muita gratidão a todas as pessoas que me têm dado ao longo da vida tantas, tantas alegrias e tanta generosidade”, concluiu.

Com um percurso de mais de 50 anos, Carlos do Carmo foi reconhecido, em 2014, com um Grammy Latino de carreira, o que lhe valeu igualmente o Prémio Personalidade do Ano – Martha de la Cal, da Associação Imprensa Estrangeira em Portugal.

Em 2015, recebeu a "Grande Médaille de Vermeil" da cidade de Paris, "a mais alta distinção" da capital francesa, e, um ano depois, foi-lhe atribuído o título de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, da Presidência da República.

Em 2013, quando celebrou 50 anos de carreira, editou o álbum “Fado é amor”, que gravou em duo com vários fadistas, entre os quais Ricardo Ribeiro, Camané, Mariza, Raquel Tavares e Marco Rodrigues.