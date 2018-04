APM. Três letras que representam as iniciais do António Pereira Machado, cujo nome próprio serviu para o batismo de um automóvel português, datado de 1937.

Do veículo pouco se sabe. Pensado numa pequena oficina no Porto, pelas mãos de Libório Machado, sócio de António Pereira Machado, o APM foi, então, construído à mão, durante um ano e meio, recorrendo à chapa e ao alumínio. Sabe-se que foi baseado no chassis de um Fiat Balilla e restante material de um Fiat 1100 da época, com o processo de construção registado na Direção Geral de Viação do Porto. O interior do carro desvenda ainda peças soltas de várias marcas, das manetes interiores de fecho de porta oriundas do Austin A40, aos farolins traseiros e o fecho da mala de um Studebaker.

Sabe-se igualmente que a sua única aparição perante o grande público decorreu no rali “A Mundial”, em 1945, um Porto-Lisboa organizado pela então Companhia de Seguros Mundial, que passou pela mão de três proprietários e que foi deixado ao abandono durante décadas, até chegar a um avançado estado de degradação.

A arte e engenho “à moda antiga” de Luís António Simões, que o redescobriu, permitiu um minucioso processo de recuperação e restauro, durante sete anos, deste automóvel português que estava esquecido entre os quase sempre relembrados DM, Alba, Edfor, Felcom, Marlei, ou mais recentes Portaro, Sado ou UMM.

Pintado com as cores branco e o vermelho “Marlboro”, o APM será apresentado ao grande público e é um dos destaque da 14.ª edição do Salão Motorclássico, maior salão nacional de veículos clássicos e desportivos, que se realiza entre os dias 6 e 8 de abril, na FIL, em Lisboa.