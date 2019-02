Rissóis em canções de amor, uma intérprete embaixadora dos perfumes Jean Paul Gaultier, uma banda e mais bailarinos — esta é a edição deles. A segunda semifinal do Festival da Canção começou longe do milhão e tal de visualizações no YouTube de "Telemóveis", de Conan Osíris, e dificilmente alguma das atuações desta noite lá chegará. Ele que teve a pontuação máxima do público e que fez escorrer muita tinta e muitos memes; ele que é o grande favorito.

Se as novidades propostas a cada edição têm-se revelado um sucesso, como a disponibilização este ano dos temas na íntegra antes das galas, há algo que ainda está por afinar: a distribuição dos intérpretes pelas duas semifinais, uma mais forte que a outra.

Favoritos à parte — e NBC era o desta noite, escreveu a Internet e os sites especializados —, a segunda semifinal partiu morna, no entusiasmo que lhe era dedicado e nas atuações. Só à quarta atuação vimos um intérprete aparentemente feliz por ali estar.

E felizes ficaram os intérpretes dos quatro temas que passaram à final. Foram eles: “Igual a ti” (NBC), “Pugna” (Surma)",“Mundo a mudar” (Madrepaz) e “Mar Doce” (Mariana Bragada).

Surma foi a mais pontuada pelo júri e NBC recebeu os 12 pontos do público. Com apenas seis pontos no total, Lara Laquiz foi a menos pontuada. "Mar Doce" e “Lava” ficaram empatadas com 15 pontos, mas a primeira seria a escolhida, já que, segundo o regulamento, nas semifinais prevalece a canção com mais votos do júri.

Os finalistas deste sábado juntam-se a Matay, Conan Osíris, Calema doAna Cláudia, com os temas “Perfeito”, “Telemóveis”, “A dois” e “Inércia”, respetivamente.