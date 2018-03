O saxofonista norte-americano Anthony Braxton atua em junho no Porto, no âmbito da programação deste ano do Solilóquios, ciclo de espetáculos a solo de artistas nacionais e estrangeiros, a maioria dos quais de música improvisada.

Anthony Braxton, “figura maior do jazz atual e referido como um dos principais músicos/compositores do último meio século”, atua a 04 de junho, no 3.º andar do edifício das Quatro Estações, situado na rua das Carmelitas, na zona dos Clérigos, de acordo com a organização, num comunicado enviado à agência Lusa.

O Solilóquios, “um ciclo sem apoios ou patrocínios" - "e é da [sua] própria vontade que assim continue”, existe desde fevereiro do ano passado, “incidindo essencialmente em música improvisada, reunindo alguns dos mais criativos músicos nacionais e internacionais”.

Desde então, realizaram-se “28 solos (26 músicos), dois deles em duas noites”.

Para abril, estão marcadas as atuações do baterista e percussionista norte-americano Hamid Drake (no dia 02), do trombonista norte-americano Steve Swell (a 11) e do saxofonista alemão Julius Gabriel (a 21).

Em maio, atuam a harpista espanhola Angelica V Salvi (a 05), o guitarrista japonês, e “uma referência na utilização de gira-discos enquanto instrumento”, Otomo Yoshihide (a 27), o saxofonista norte-americano Chris Pitsiokos (também a 27) e a multi-instrumentista de ascendência taiwanesa e timorense Jen Shyu (a 31).

No mesmo dia de Anthony Braxton, 04 de junho, atua também a harpista Jacqueline Kerrod.

Em julho, agosto e setembro atuam, respetivamente, e em dias a anunciar, “um dos expoentes do sarangi e da música clássica indiana”, Ustad Kamal Sabri Khan, o contrabaixista português Gonçalo Almeida e o violetista (viola d’arco) português José Valente.

Para outubro, estão já confirmadas as atuações do trompetista norte-americano Nate Wooley (a 10) e da flautista Nicole Mitchell, “uma das grandes referências do jazz actual” (a 29).

Em novembro, atuam o pianista norte-americano Matthew Shipp (em dia a anunciar), “o mais importante violetista na área do jazz e da música criativa”, o norte-americano Mat Maneri (a 18), e o pianista romeno Lucian Ban (também a 18).