Partimos à descoberta do distrito de Braga com a certeza de que não queríamos deixar «p’ra amanhã» — como cantava António Variações, natural de Amares —, este encontro com o berço de Portugal. A cidade que dá nome ao distrito, é apresentada pela voz rouca e embargada de Rita Colaço, 80 anos, que quando veio de África, aí se fixou, onde vive há mais de 40 anos. Quando vamos caminhando as duas de braço dado ao telefone, tudo respira poesia e história. É uma verdadeira contadora de histórias. Sentimos que as tradições dos lenços dos namorados de noivas prometidas que suspiravam a intimidade em poemas, não poderiam ter nascido noutro local. O distrito foi “casa” de um dos escritores do século XVI mais lido depois de Luís de Camões, Sá de Miranda, e percebemos o encanto do poema «O Sol é grande, caem co'a calma as aves». A cada curva, a cada município que palmilhamos, há mais algum poema, mais alguma lenda, mais algum sonho por contar.

Para Rita «é fundamental visitar Braga, Bracara Augusta na Roma Antiga, em homenagem ao imperador romano Augusto, sendo a cidade mais antiga de Portugal». Com mais de 2.000 anos de história comprovada por exemplo pela Fonte do Ídolo, são os mais novos e o espírito jovem, os “ídolos” que convivem nesta «aldeia grande», que distingue a capital de distrito como «a cidade da juventude».

Já foi considerada a «Roma Portuguesa», pois em cada esquina, em cada praça, as igrejas marcam o passo. «Rondam as 25», refere a nossa guia, que palmilhou estes percursos, não só pela sua religiosidade, mas igualmente vaidosa pela cidade que a acolheu, diz que «a beleza dos trabalhos em mármore e de talha dourada e a arquitetura imponente não deixa indiferente os não religiosos». Desafio-a a destacar a que a encanta, exclama prontamente a Igreja do Hospital (São Marcos), «a sua imponência arquitetónica acompanhada pela acústica singular, não deixa dúvidas». Quando se fala de Braga, não se pode esquecer Carlos Amarante, o arquiteto responsável por muitas obras na cidade e pelo monumento nacional e declarado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, o Bom Jesus de Braga. Situado numa moldura montanhosa, sobe-se ao santuário, através de um escadório com um desnível de 116 metros, carregado de um simbolismo virtuoso e onde se despertam os cinco sentidos que não dão apenas nome a alguns lances ou optamos como os senhores do XIX pelo funicular movido a água. Alcançado o objetivo, a nossa contadora refere que se avista a cidade de Braga expressa “por um canudo” e conseguimos sentir a arte de bem preservar. O património cultural é vasto, que semeia no espírito de quem visita, uma ponte de convívio entre o passado, presente e futuro, recordando José Eduardo Agualusa e o seu livro «O Lugar do Morto», que fala com várias personalidades já falecidas revelando as suas opiniões sobre temas do quotidiano.

«Pelos frutos se conhecem as árvores…», um dos provérbios preferidos de Alberto Brito. E é com esse propósito que viajamos até Guimarães, para compreender “onde nasce Portugal” e a importância definitiva da Batalha de São Mamede para a formação da nossa nacionalidade, travada na periferia da cidade a 24 de junho de 1128 entre D. Afonso Henriques contra as tropas do Conde galego Fernão Peres de Trava, que tentava dominar o governo do Condado Portucalense, apoiado pela mãe D. Teresa. Através do romance «Assim Nasceu Portugal», de Domingos Amaral entramos num filme destes anos turbulentos e sentimos que «Portugal começa como o fruto de uma promessa infantil.» Provavelmente, para a mãe e o filho, no lápis da contemporaneidade, a prosa de Patrícia Reis no livro «contracorpo» seria atual, «uma mãe nunca é o que se espera. Um filho é sempre uma surpresa». Surpresas, carregadas de lendas e de mistérios, que ficaram nos segredos das pedras, como no Castelo de Lanhoso, onde se murmura que D. Afonso Henriques terá aprisionado a sua mãe. Tricas, que teriam deleitado Gil Vicente, dramaturgo do distrito, que logo arranjaria maneira de tornar farsante a seriedade do momento como «a revolução da Maria da Fonte» no século XIX, sorri Rita.

Revela que Lanhoso é a terra da filigrana, onde a tradição familiar de ourives ainda permanece, «criando verdadeiros museus vivos desta arte delicada e ancestral», onde a freguesia de Travassos se destaca. Refere também que o ouro, também popularizou a zona de Esposende, «conhecida pela antiga colónia romana de extração do ouro». Além disso, a nossa guia recomenda «as suas praias magníficas, conhecidas pelo seu iodo, pelos seus passeios pedestres que não esquecem a história, desde os moinhos de vento da Apúlia, ao Lugar-das-pedrinhas, onde se encontram as casas-barco mais antigas do museu ocidental e ainda alguns castros».

Percebe-se que em cada município o passado não se encontra, vive-se, pelas marcas do tempo, até na personalidade, como a estátua “O Basto”, que simboliza o guerreiro lusitano, livre, lutador, honrado e corajoso. Os tempos da Lusitânia convivem com as terras senhoriais de Cabeceiras e Celorico de Basto aromatizadas pelo Vinho Verde, com região demarcada, que se individualiza pelo sabor e aroma únicos.