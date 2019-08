Às 00:00, a vocalista Skin e companhia sobem ao palco principal para novo concerto em Portugal, um espetáculo que, além de assinalar os 25 anos de existência, marca também o regresso dos Skunk Anansie a Vilar de Mouros, depois da presença em 2000, que a organização destacou como um dos momentos “que ficaram na história do festival”.

Aos temas clássicos como “Hedonism”, “Because of You”, “Charlie Big Potato” ou “You’ll Follow Me Down”, junta-se o novo ‘single’ da banda, “What You Do For Love”, lançado há pouco mais de um mês, e que perspetiva o primeiro trabalho da banda desde “Anarchytecture”, de 2016.

Uma hora e 45 minutos depois, cabe aos The Offspring encerrarem o segundo dia do festival, na primeira aparição em Portugal desde 2012, quando atuaram para promover “Days Go By” desse mesmo ano.

A fazer fé no que têm sido os últimos alinhamentos do coletivo norte-americano, vão oferecer ao público uma viagem pelos temas mais marcantes de uma carreira começada em 1984, mas que atingiu o pico ‘mainstream’ com “Smash”, de 1994, e desde aí marcou uma geração de ‘punk-rock’, ao som de músicas como “Self Esteem”, “Why Don’t You Get a Job” ou “Original Prankster”.

O festival Vilar de Mouros encerra no sábado com concertos de Prophets of Rage, Gogol Bordello, Gang of Four, Fischer-Z e ainda os portugueses Linda Martini e Jarojupe.