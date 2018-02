O documentário "As Vozes do Fado", de Ruben Alves e Christophe Fonseca, vai ser exibido, em antestreia em França, no cinema parisiense Le Lincoln, a 08 de março, no âmbito da Semana dos Cinemas Estrangeiros em Paris.

O festival é organizado pelo Fórum dos Institutos Culturais Estrangeiros em Paris - do qual faz parte o Centro Cultural Camões - e vai realizar-se de 5 a 15 de março, estando programados 23 filmes de 22 países.

A 5.ª edição da Semana dos Cinemas Estrangeiros em Paris articula-se em torno do tema "Música e Cinema", uma orientação que definiu a escolha de "As Vozes do Fado" pelo Centro Cultural Camões de Paris.

"Este filme é imediatamente sobre música e identifica logo o país. Tem um potencial de atração do público francês e não é um filme de choradinho do fado. O fado não é tratado de maneira arcaica e saudosista, mas de uma maneira contemporânea", justificou João Pinharanda, diretor do Centro Cultural Português do Instituto Camões em Paris.

No programa do festival, o documentário é descrito como "uma viagem ao centro de um género musical que é hoje património cultural imaterial da humanidade" e "uma deambulação por uma Lisboa desconhecida para dar a ver, ouvir e sentir o fado em todas as suas formas", seja numa casa de fados, na rua, nos bastidores de um concerto ou de gravações.

"As Vozes do Fado", que foi apresentado a 02 de dezembro no Cinema São Jorge, em Lisboa, conta com a participação de Carlos do Carmo, Ana Moura, Mariza, Camané, Celeste Rodrigues, Carminho, Ricardo Ribeiro, Gisela João e Raquel Tavares.

O filme foi realizado pelo autor de "A Gaiola Dourada", Ruben Alves, e por Christophe Fonseca, que fez o documentário "Amadeo de Souza Cardoso - O Último Segredo da Arte Moderna", criado para a exposição sobre o pintor português no Grand Palais, em Paris, em 2016, e que foi difundido, por exemplo, nas salas do Grand Palais e do Museu do Louvre, em Paris, e no MoMA, em Nova Iorque.