A Amazon, que comprou em 2017 os direitos televisivos da fantástica saga de J.R.R. Tolkien por 250 milhões de dólares, revelou que a gravação da primeira temporada terminou esta segunda-feira na Nova Zelândia.

Os episódios vão ser lançados semanalmente, explicou a Amazon, que divulgou esta segunda-feira as primeiras imagens da série nas redes sociais.

No elenco, destacam-se especialmente Cynthia Addai Robinson, conhecida pelo seu papel na série "Spartacus", e Robert Amarayo, que atuou em "Game of Thrones".

Com a adaptação em várias temporadas do fenómeno literário de Tolkien, que se tornou um dos maiores sucessos do cinema nos anos 2000, a Amazon procura ganhar mercado na batalha da sua plataforma digital, a Prime Video, com as outras gigantes do ramo como Netflix e Disney+.