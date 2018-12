O'Neil, que interpreta a novata Lucy Chen, garantiu que nunca tinha trabalhado num ambiente de produção com tantas mulheres, desde a sala de argumentistas às profissionais de iluminação e ao "departamento de câmaras, quase todo feminino". No ecrã, metade das oito personagens principais são mulheres, interpretadas por Mercedes Mason, Afton Williamson e Alyssa Diaz, além de Melissa O'Neil.

A maior presença feminina em todos os aspetos da série, incluindo cargos técnicos como a equipa de edição de imagem, foi uma escolha deliberada do criador Alexi Hawley. O produtor quis "criar um elenco diversificado" à volta do protagonista Nathan Fillion, com o qual trabalhou em "Castle", de forma a refletir as características da cidade de LA.

A lista de créditos de "The Rookie", exibida em Portugal no canal AXN, mostra que metade dos argumentistas são mulheres, a equipa de edição é exclusivamente feminina e há oito produtoras nos primeiros 13 episódios.

"O ambiente em que estamos agora, com os movimentos 'Time's Up' e 'Me Too', [mostram que] o futuro é feminino", declarou Mercedes Mason, que interpreta a capitã Zoe Anderson, numa série onde vários cargos de chefia estão entregues a personagens femininas. "Vamos liderar e será glorioso", afirmou.