Fauda

Qual é a história?

“Fauda” significa “caos”, em árabe. E é no caos do conflito israelo-paslestiniano que esta série tem lugar. Criada por Lior Raz (que também interpreta Doron, a personagem principal) e pelo jornalista Avi Issacharoff, “Fauda” é uma série que acompanha de perto os dilemas morais deste conflito e tenta mostrar ambos os lados: o de uma força especial israelita que opera em território palestiniano e o de um membro do Hamas e a sua família. Em 2018, uma reportagem da BBC nas filmagens da série contava que o Hamas considera “Fauda” propaganda sionista, mas que, ainda assim, mantinha o link para a mesma no seu website. E Lior Raz, de resto, foi notícia nos últimos dias por se ter juntado a voluntários no sul de Israel.

Onde ver?

Netflix

A Lição

Qual é a história?

Quais as consequências pode ter uma discussão entre um professor e uma aluna numa aula de cidadania? A resposta a essa pergunta está nesta série que venceu o prémio de Melhor Série no Canneseries, festival de séries em Cannes, em 2022.

Apesar de não abordar diretamente o lado palestiniano, os 6 episódios mostram as tensões existentes na sociedade israelita no que diz respeito ao crescimento da extrema-direita, o papel do serviço militar e o racismo existente em relação à comunidade árabe.

Onde ver?

RTP Play

False Money

Qual é a história?

A Palestina tem recebido milhares de milhões de euros para a sua reconstrução ao longo dos últimos 30 anos, sendo que a maior parte desse dinheiro vem da União Europeia. Contudo, onde é que o dinheiro está a ser aplicado?

Essa é a pergunta que este documentário de 2015 pretende responder, enquanto nos dá contexto sobre o que aconteceu – ou não aconteceu... – na região desde os Acordos de Oslo.

Onde ver?

RTP Play

Belém

Qual é a história?

Os dilemas morais são a base de muitas das histórias contadas acerca do conflito entre Israel e a Palestina. Em Belém, filme que venceu o prémio de Melhor Realizador (Yuval Adler) e Melhor Argumento (também recebido por Adler, em conjunto com Ali Wakad) nos prémios de cinema israelitas, conhecemos a história de uma agente dos serviços secretos de Israel e de um informador adolescente palestiniano.

Onde ver?

Filmin

Gaza: 60 minute warning

Qual é a história?

Em maio de 2021, misseis israelitas demoliram quatro torres em Gaza. Israel argumentou que as torres eram ocupadas por terroristas do Hamas, ao passo que palestinianos (e parte da comunidade internacional) defendeu que os mesmos apenas albergavam empresas e residências de pessoas comuns.

Este documentário da Al-Jazeera faz a cronologia deste ataque e procura perceber porque foram aqueles edifícios atacados.

Onde ver?

YouTube

Por que Geração Z palestina perdeu a confiança no sistema político

Qual é a história?

A Geração Z da Palestina nunca votou em eleições livres e perdeu a confiança no sistema político. Este mini-documentário da BBC mostra como pensam os palestinos nascidos entre 1995 e 2010 e porque é que o apoio ao conflito armado é cada vez maior.

Onde ver?

YouTube

Munique

Qual é a história?

O mundo parou quando, em 1972, 11 atletas olímpicos de Israel foram assassinados pelo grupo terrorista palestino Setembro Negro, durante os Jogos Olímpicos de Munique. Em “Munique”, filme realizado por Steven Spielberg em 2005 que esteve nomeado para 5 Oscars (incluindo Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Argumento Adaptado), assistimos à operação levada a cabo pelos serviços secretos israelitas que visou matar os responsáveis pelo assassinato dos atletas israelitas.

Onde ver?

YouTube, Google Play ou Apple TV