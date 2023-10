“Sobre Rosas e Margaridas” será um novo acto político, um manifesto da “folha de medronho”, parceiros da Tribo de Atuadores - Ói Nóis Aqui Traveis, que se unem e se responsabilizam, nesta urgência de mudanças, contra qualquer tipo de discriminação, contra a violência de género, desrespeito global pelos direitos humanos, e se implicam numa nova etapa de construção da reflexão da mulher na sociedade, da mulher de teatro, num momento tão trágico, de banalização de todo o tipo de barbáries e preconceitos, que permitem e fomentam o crescimento assustador, avassalador, de movimentos populistas, onde o conservadorismo de elites se reforça e constitui uma ameaça que não devemos, não podemos ignorar. Assim partimos evocando (as) mulheres, as suas histórias, experiências, as suas vozes, a partir de pesquisas de múltiplos testemunhos, investigação, e textos construídos pelas próprias intervenientes durante o processo da criação. É deste “património”, e da construção artesanal de objectos em folha de palma (da região algarvia), e ainda de outros encontros, que com o maior orgulho, partimos, em parceria com a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, rumo a “Sobre Rosas e Margaridas”, lê-se no comunicado.

A peça, refira-se, conta apenas com duas protagonistas, nomeadamente a brasileira Tânia Farias (encenadora e atriz) e a portuguesa Beatriz Teodósio.