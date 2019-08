Até sábado, o Centro Cultural de Moledo vai acolher atuações de nomes maiores do rock psicadélico em dois palcos, contando-se no cartaz Orange Goblin, Dopethrone, Eyehategod e Om, para além de muitos outros conjuntos.

Apesar do cancelamento de The Obsessed e Harsh Toke, o festival, que se estendeu a três dias este ano, está completamente esgotado, desde os passes gerais aos bilhetes diários.

“Esta 9.ª edição é bastante especial para nós, não só pelo cartaz, mas pelo terceiro dia de festival, algo que já ambicionávamos há bastante tempo”, disse o organizador Ricardo Rios à agência Lusa, em julho.

O festival de rock psicadélico e 'stoner rock' conta, pela primeira vez, com três dias de programação, devido ao crescimento nas últimas edições, lê-se em comunicado.

“Ao longo destes nove anos, temos vindo a esgotar os passes rapidamente. E com um cartaz como este, com Om e Orange Goblin, por exemplo, seria de prever que as coisas seguissem o mesmo caminho”, referiu o diretor artístico.

“Desde o princípio que notamos um grande interesse por parte das pessoas, tanto que vendemos muitos bilhetes para o estrangeiro, fora da Península Ibérica, como a Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França, Inglaterra”, acrescentou Ricardo Rios à Lusa.