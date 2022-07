“Como é procedimento corrente na preparação do festival, estamos em contacto permanente com as autoridades competentes, com as quais desenhamos os nossos planos, nomeadamente de segurança", adianta fonte do festival em resposta enviada ao SAPO24.

Em causa está o facto de Portugal continental ter entrado hoje em situação de contingência devido às previsões meteorológicas dos próximos dias que apontam para o agravamento do risco de incêndios rurais.

Vigentes neste estado de alerta estarão medidas de caráter excecional, como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, situação que afeta o festival Super Bock Super Rock, que se realiza na Herdade do Cabeço da Flauta, em Sesimbra, entre os dias 14 e 16 de julho.

Ao SAPO24, fonte da organização assegura que "o recinto foi devidamente limpo há um mês, estamos junto ao mar e à Lagoa de Albufeira e temos um grande dispositivo de bombeiros e viaturas, unidade de Proteção Civil, GNR e segurança privada".

Além disso, encontra-se disponível para "reajustar o Festival, implementando todas as medidas necessárias à mitigação de quaisquer riscos, seguindo rigorosamente todas as suas indicações.” Já à Rádio Observador foi dito que "a realização do festival não está em risco”.

A resposta enviada ao SAPO24 surge na sequência das declarações de António Costa em Viseu, dizendo que o Governo está a dialogar com organizadores de grandes eventos para que possa haver uma "relocalização ou uma reformatação" de modo a que não se desenvolvam em áreas florestais e que cumpram a lei.

Questionado sobre eventos como os festivais de verão ou a concentração motard de Faro, o chefe do executivo disse que “o ministro da Administração Interna está em contacto com os organizadores desses eventos para assegurar que a parte desses eventos que ocorre em zona florestal” seja mudada para outro local.

“Obviamente, não é possível, nestas condições climáticas, abrir qualquer tipo de exceção”, frisou.

A agência Lusa questionou a Câmara de Sesimbra, no distrito de Setúbal, sobre a realização desta edição do Super Bock Super Rock, tendo em conta o estado de contingência em todo o país. A autarquia indicou que se iniciou às 17:00 uma reunião da Proteção Civil Municipal sobre o assunto, remetendo uma resposta para mais tarde.

Entretanto, o promotor e empresário Luís Montez, da Música no Coração, que organiza o festival, adiantou à Lusa que vai haver "duas viaturas de intervenção rápida estacionadas no campismo". "Revista rigorosa à entrada. Completamente proibido cozinhar. A zona de restauração no recinto abre ao meio-dia para quem não for para a praia”, acrescentou.

O responsável afirmou que haverá "um posto de comando da GNR e da Proteção civil permanentes” no recinto. Outra medida preventiva anunciada pelo promotor é a ”recolha de lixo de meia em meia hora, assegurada pela Amarsul”, empresa vocacionada para a gestão dos resíduos sólidos urbanos dos municípios da Península de Setúbal.

O cartaz da 26.ª edição, dividido por quatro palcos, conta com bandas e artistas como A$AP Rocky, C. Tangana, DaBaby, Foals, Jamie xx, Metronomy, Hot Chip, Leon Bridges, Boy Pablo, Local Natives, Capicua, David & Miguel, Fred, Lura, Filipe Karlsson e Conjunto Cuca Monga. Kevin Morby também deveria atuar no festival, mas acabou por cancelar a digressão que incluía o concerto no SBSR.

A última vez que o SBSR aconteceu foi em 2019, também naquele recinto, tendo tido duas edições adiadas – em 2020 e 2021 - por causa da pandemia da covid-19.