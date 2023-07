Há um ano, a conversa sobre o Super Bock Super Rock (SBSR) tinha um tom bem mais preocupante. Uma temporada mais complicada de incêndios ameaçava a zona onde o evento se ia realizar e, em pouco menos de 3 dias, a organização foi obrigada a mudar todo festival para um novo lugar: o Parque das Nações. Não foi nada de novo, dado que o evento tem alternado a sua realização entre Lisboa e Meco, mas foi notório na edição de 2022 que o SBSR não tinha sido pensado para ali.

Depois de um conjunto anos em que adotou uma personalidade mais urbana que competia com o público do NOS Alive, em 2019 e em 2022, o SBSR quis regressar à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, com uma experiência para fãs que procuram combinar os concertos com a natureza (e a praia), numa zona que não fique muito longe de Lisboa. A oportunidade está lá, o desafio é sempre a competição por nomes com o NOS Alive e a diferenciação de festivais como o MEO Sudoeste ou o Vodafone Paredes de Coura.

O Acho Que Vais Gostar Disto (uma newsletter e podcast com recomendações incríveis) chegou ao Substack! O que é o Substack: é uma plataforma que nos permite continuar a chegar ao vosso e-mail de forma simples, mas também passar a funcionar um pouco numa lógica de blog/site e interagir mais convosco. Podes espreitar a nossa página neste link. Ou seja, na prática: podem continuar a ler-nos (via e-mail às sexta-feiras ou no novo site quando bem entenderem) e a ouvir o podcast como sempre o fizeram. Mas como sabemos que há muita gente que nos lê e ouve todas as semanas, queremos que quem tenha vontade de partilhar ideias e opiniões o possa fazer através da nossa página do Substack.

Neste segundo ponto, o SBSR tem procurado ser o festival que encontra um maior equilíbrio entre o hip-hop e o rock, num contexto em que o primeiro se foi tornado cada vez mais consensual e capaz de captar os mesmos fãs que vinham pelas grandes bandas do segundo. O cartaz deste ano é, mais uma vez, um reflexo disso. De seguida, olhamos para as principais atrações e damos a nossa recomendação de roteiro.

Os Imperdíveis Wu-Tang Clan

Como falamos no episódio mais recente do podcast, os Wu-Tang Clan são provavelmente o nome mais importante a passar por festivais portugueses, este ano. Vêm a Portugal pela primeira vez, provavelmente numa altura em que nem os maiores fãs imaginavam poder ver um concerto do grupo de rappers norte-americano, que atingiu a ribalta no início dos anos 90 com o álbum “Enter Wu-Tang (36 Chambers)”.

Utilizando referências dos filmes de artes marciais dos anos 80, os “Wu-Tang” tornaram-se num símbolo da cultura pop e introduziram toda uma nova linguagem musical com os seus versos, beats e harmonias. Dos 9 membros originais, muitos tiveram carreiras a solo de sucesso como Ghosface Killah, The Method Man ou Raekwon, tendo inclusive passado por Portugal com os respetivos projetos, mas nunca em conjunto. Esta é oportunidade incrível para ver uma banda que em muito inspirou tudo o que se lhe seguiu, ajudando o rap e o hip-hop a tornarem-se mainstream.

créditos: Rita Sousa Vieira / SAPO24

Os outros cabeças de cartaz

The Offspring, Franz Ferdinand e James Murphy (DJ Set) lideram o primeiro dia do festival. Longe de serem uma novidade em território nacional, são nomes fortes o suficiente para garantir um recinto composto, não com os projetos mais recentes, mas com as canções que fizeram parte de várias gerações. Os The Offspring com os clássicos de “Smash” (1994) e “Americana” (1998), Franz Ferdinand com “Take Me Out” e o seu rock dançável, e Murphy a arrastar todos os fãs com o bichinho dos LCD Soundsystem, banda da qual é o líder.

Os britânicos The 1975 são cabeças de cartaz num dia (o 14) onde provavelmente não passam de um extra para a celebração de “Wu-Tang Clan”. Em 2019 já tinham marcado presença no SBSR, mas agora trazem um novo álbum na mala de viagem - “Being Funny In a Foreign Language - editado no final de 2022.

O último dia do SBSR mistura o R&B de Steve Lacy, os beats e produções de Kaytranada e Parov Stellar. Lacy estreia-se em Portugal depois da notoriedade como membro da banda The Internet e como produtor de artistas como Kendrick Lamar, J.Cole, Tyler The Creator, Denzel Curry e Isaiah Rashad. O seu segundo álbum, “Gemini Rights”, editado em 2022, está nomeado para 4 Grammys, incluindo Best Record, Best Song e Best Solo Performance.

Kaytranada volta a terras lusitanas cinco semanas depois de ter aberto o concerto de The Weeknd, no Passeio Marítimo de Algés. Tal como Lacy, o produtor canadiano é alguém que já se habitou a trabalhar com os principais nomes do hip-hop, tendo o seu projeto mais recente - “Kaytraminé - sido uma colaboração direta com o rapper Aminé. Espera-se um set composto por novos e clássicos beats que marcaram a carreira de Kaytranada nos últimos 10 anos. Por último, o músico austríaco Parov Stellar traz um estilo mais dançável de música eletrónica, virada para combinações de jazz e para o house music, que dificilmente não fará o público tirar o pé do chão.

Não merecem passar despercebidos

Caroline Polachek: a artista norte-americana é um exemplo de reinvenção. Fundou uma banda quando estava na universidade, atuou sobre um pseudónimo durante alguns anos e colaborou na produção de álbuns de artistas como Beyoncé, até decidir dar o salto para uma carreira verdadeiramente a solo aos 34 anos. O seu primeiro álbum “Pang” foi um sucesso tão grande que lhe valeu a abertura de uma série de concertos para Dua Lipa na sua Future Nostalgia Tour. Vem agora a Portugal apresentar o seu projeto mais recente “Desire, I Want To Turn Into You”. Dia 14, às 00h00 no Palco Pull & Bear.

Nile Rogers & Chic: a banda que foi uma das pioneiras do movimento disco nos anos 70 e 80 provavelmente merecia uma fonte maior no cartaz do festival, para não aparecer perdida no meio de tanta coisa. Será um dos maiores exercícios de nostalgia do SBSR, como músicas como “Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)”, “Everybody Dance”, “Le Freak”, “Good Times” e “My Forbidden Lover”. Dia 14, às 19h no Palco Super Bock.

L’Impératrice: a banda de pop e disco parisiense regressa a Portugal um ano depois de ter estado no Paredes de Coura. Quem não não teve oportunidade de os ver então, tem agora. Dia 15, às 00h00 no Palco Pull & Bear.

créditos: Rita Sousa Vieira | SAPO24

A nossa proposta (otimista) para cada dia



Dia 13

20h45 - Franz Ferdinand no Palco Super Bock

22h45 - The Offspring no Palco Super Bock

1h00 - James Murphy DJ Set no Palco Super Bock

Dia 14

17h30 - Sam The Kid no Palco Super Bock

19h00 - Nile Rogers & The Chic no Palco Super Bock

20h45 - Wu-Tang Clan no Palco Super Bock

21h45 - Sampa The Great no Palco Pull & Bear

22h45 - The 1975 no Palco Super Bock

00h00 - Carolina Polacheck no Palco Pull & Bear

Dia 15

20h45 - Kaytranada no Palco Super Bock

22h45 - Steve Lacy no Palco Super Bock

00h00 - L’Impératrice no Palco Pull & Bear

1h00 - Parov Stellar no Palco Super Bock