Organizada desde 1861, a Melbourne Cup é uma das mais famosas corridas de cavalos da Austrália. Contudo, é também uma prova que foi responsável pela morte de seis cavalos desde 2013, sendo que, no ano passado, o cavalo Cliffs of Moher teve de ser sujeito a eutanásia depois de fraturar o ombro.

À BBC, a porta-voz do Coalition for the Protection of Racehorse [Coligação para a Proteção do Cavalo de Corrida], Kristin Leigh, disse que "a pressão sobre Taylor Swift para cancelar a sua performance foi significativa" e que "os seus fãs não queriam vê-la a apoiar abuso animal".

"Apesar da razão usada pela indústria das corridas ser uma confusão de agendamento, parece-nos que ela [Taylor Swift] respondeu aos nossos pedidos", concluiu a porta-voz.

A coligação é responsável pela hashtag #NupToTheCup, que tinha sido criada para pressionar a cantora a cancelar, tendo também escrito na antevisão a esta atuação que "Taylor Swift colocou o dinheiro à frente da compaixão ao concordar em atuar na Melbourne Cup de 2019" e que "se se interessar de todo pelos outros animais da mesma maneira que se parece interessar com gatos, vai cancelar o espetáculo e usar a sua voz demonstrar como o abuso animal é inaceitável".

A cantora de "Shake it Off" tinha sido convidada para cantar dois temas do seu novo álbum, Lover, que é neste momento o álbum mais vendido do ano na Austrália.