“O prémio, no valor de 5.000 euros, será atribuído a um profissional de teatro, que tenha até 30 anos de idade (completados até 31 de dezembro de 2019), e cujo trabalho artístico se tenha destacado no ano de 2019″, lê-se no comunicado conjunto do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) e do grupo segurador Ageas.

O vencedor da primeira edição será eleito por “um júri composto por 15 representantes do meio artístico e cultural português”, e anunciado no próximo Dia Mundial do Teatro, 27 de março de 2020.

O júri da primeira edição é constituído por profissionais do setor, como os atores, coreógrafos, dramaturgos, encenadores e figurinistas Albano Jerónimo, Álvaro Correia, Beatriz Batarda, Carlos Avilez, Catarina Barros, Cristina Carvalhal, Inês Barahona, John Romão, José António Tenente, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Nuno Cardoso, Pedro Gil, Rui Horta e Rui Pina Coelho.

“É de extrema importância a criação de um prémio anual, atribuído por um júri de pares, que dá expressão ao modo como a comunidade teatral portuguesa valoriza os jovens criadores”, disse o diretor artístico do TNDM, Tiago Rodrigues, citado pelo comunicado hoje divulgado.

A atribuição do prémio decorre no âmbito da parceria estabelecida entre o TNDM e o grupo Ageas em maio passado, que veio “garantir o financiamento necessário para reforçar a circulação de espetáculos pelo país” e “fortalecer o serviço público de cultura” do teatro nacional, como foi então reconhecido pelos seus responsáveis.

“Entre os projetos contemplados por esta parceria estão a Rede Eunice Ageas e o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II”, recorda-se no comunicado.