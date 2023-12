O Teatro Experimental do Porto (TEP) comemora 70 anos. O seu primeiro espetáculo estreou em 1953. Desde então, passaram pelo coletivo algumas das figuras mais carismáticas da cultura portuguesa e foram apresentadas obras dos principais autores nacionais e estrangeiros.

De acordo com nota enviada às redações, o Teatro vai abrir o seu arquivo através de uma exposição aberta ao público no Palacete dos Viscondes Balsemão. A exposição inaugura no dia 16 de dezembro 2023, no dia Mundial do Teatro.

"Nesta exposição, o Teatro Experimental do Porto explora sete décadas de história, apresentando-as em sete núcleos, narrando-as com alguns dos mais importantes e emblemáticos materiais do seu acervo: desde fotografias de cena a elementos cenográficos, figurinos, adereços, cartazes, programas e documentação variada, havendo ainda espaço para lembrar os associados e amigos do CCT-TEP, que tanto contribuíram para a salvaguarda do seu património histórico, artístico e humano", lê-se na nota.