“Basim Magdy — M.A.G.N.E.T”, com curadoria de Inês Grosso e Irene Campolmi, que ficará patente até 17 de fevereiro de 2020, constitui a primeira mostra indivudual do artista em Portugal, e é o primeiro projeto especificamente concebido para o espaço Video Room do MAAT.

O artista egípcio, nascido em 1977, em Assiut, filmou em diversos locais, incluindo a zona dos petróglifos de Foz Côa e o Cromeleque dos Almendres, perto de Évora, em Portugal, na cratera vulcânica na ilha de Nisyros, na Grécia, assim como num laboratório de robótica em Manchester, no Reino Unido.

Comissionado pelo MAAT, o filme apresenta um cenário hipotético de factos inegáveis ocultados durante séculos por teorias da conspiração e por uma possível interpretação errada da história.

O filme relata, “através do cruzamento de narrativas poéticas e eventos inesperados, a forma como comunidades por todo o mundo recebem a notícia de que a gravidade terrestre está a aumentar gradualmente”, descreve um texto disponível no sítio ‘online’ do MAAT.