Embora as apostas de grande orçamento dos grandes estúdios não sejam elegíveis para os Spirit, o prémio é visto como um forte indicador dos filmes independentes que podem eventualmente levar o Óscar para casa.

Sandler interpreta um audacioso negociador de jóias de Nova Iorque no drama "Uncut Gems" dos irmãos Safdie, que também receberam uma nomeação para Melhor Realização.

Pattinson, que embora tenha ganho popularidade com a saga Crepúsculo, mas que no tempo recente tem vindo a demonstrar credenciais no cinema independente, está nomeado pelo seu papel na história de Robert Eggers, rodada a preto e branco, sobre dois faroleiros numa ilha remota.

Os filmes são ambos da produtora A24, que dominou as nomeações, ao acumular 18. Recorde-se que no seu historial contam filmes como "Moonlight" ou "Lady Bird".

As nomeações foram comunicadas pelas atrizes Zazie Beetz ("Coringa") e Natasha Lyonne ("Orange Is The New Black") em Los Angeles.

O presidente da Film Independent, a entidade organizadora do evento, Josh Welsh, descreveu 2019 como "um ano de cinema ousado, audacioso e de sucesso", apesar das mudanças e desafios significativos que afetam a indústria cinematográfica.

"Marriage Story", realizado por Noah Baumbach para a Netflix, foi selecionado para receber o Robert Altman Award, distinção concedida ao realizador, diretor de atores e elenco.

De resto, o filme protagonizado por Scarlett Johansson e Adam Driver, deve competir com "Uncut Gems" pelo prémio de melhor longa-metragem.

Por seu turno, Sandler e Pattinson são os favoritos na categoria de Melhor Ator, ao passo que Renee Zellweger ("Judy") e Elisabeth Moss ("Her Smell") devem competir na de Melhor Atriz. Jennifer Lopez ("Ousadas e Golpistas") é a principal candidata na categoria de Melhor Atriz Secundária.

A história diz-nos que, na última década, cinco galardoados dos Spirit Awards receberam também o Óscar de Melhor Filme da Academia (sendo "Moonlight", "Spotlight" e "Birdman" três exemplos).

Os vencedores serão anunciados no dia 8 de fevereiro