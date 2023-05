"Abrimos um consultório de leituras para leitores e não leitores, dos 0 aos 100. Todos os elementos da equipa PNL, incluindo a comissária e a subcomissária, vão sugerir livros para diversos estados de alma. Os que nos visitarem no auditório poente da Feira, entre as 18h00 e as 19h00, nos dias úteis, terão direito a um momento de diálogo, um poema para lerem e ouvirem e um folheto com sugestões de livros de ficção, não ficção e infantojuvenis", é referido em comunicado.

Entre a programação, destaque para o dia 8 de junho, às 18h00, em que vai ser debatido "com booktokers o efeito das redes nos comportamentos de leitura dos jovens". "A abertura do debate será da responsabilidade da empresa TikTok e o encerramento da APEL", explica a equipa do PNL.

"Aos sábados de manhã dedicamos uma hora à leitura em família com duas oficinas para pais e filhos. A 27 de maio vamos questionar o mundo e criar poemas à medida com famílias e crianças entre os 6 e os 12 anos", é também referido.

"A 10 de junho Margarida Botelho vai recriar a origem do universo com ilustração tridimensional, narração e movimento, a partir do seu livro Big Bang Boom!", pode ler-se ainda na nota.

A 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa (FLL) acontece entre os dias 25 de maio e 11 de junho, no Parque Eduardo VII.

Horários:

De segunda a quinta-feira: 12h30 - 22h00

Sexta-feira e vésperas de feriado: 12h30 - 23h00

Sábado: 11h00 - 23h00 (exceção: a 27 de maio a Feira encerra às 17h00)

Domingo e feriados: 11h00 - 22h00