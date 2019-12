O concerto insere-se no lançamento do livro intitulado "Musonautas, Visões & Avarias: 1960-2010 - 5 Décadas de Inquietação Musical", que terá lugar nesse dia e naquela sala, às 18:00, obra essa que resulta da exposição homónima que esteve patente na galeria Municipal do Porto, no ano passado, com curadoria de Paulo Vinhas.

O lançamento daquela obra inclui outro concerto, este dos Volúpia Mundana, e ambos são de entrada livre.

"Fomos contactados pelo Paulo Vinhas em representação da Câmara Municipal do Porto, que presumo nos tenha escolhido exatamente porque já não fazemos concertos há muito tempo. É para nós uma forma de merecidamente homenagear várias gerações de músicos da nossa cidade", disse João Loureiro à agência Lusa.

Músico, advogado e anterior presidente do Boavista, João Loureiro acrescentou haver "uma forte relação empática" entre os três antigos membros dos Ban, apesar de se verem pouco. "E percebi o enorme prazer que me deu voltar a cantar com a Ana e a revisitar temas que cantei tantas vezes, mas que já não interpretava há muito", completou.

As vozes deste concerto único no Rivoli serão do próprio João Loureiro e de Ana Deus, cabendo a Rui Fernandes a parte instrumental, com uma alguma programação. "Quem terá tido mais trabalho foi o Rui, porque fez os arranjos todos", considerou, aliás, Ana Deus, ouvida também pela Lusa.