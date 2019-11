Jon Voight, hoje com 80 anos, esteve ontem entre as oito pessoas que receberam a Medalha Nacional das Artes e a Medalha Nacional de Humanidades numa cerimónia na Casa Branca,. Trata-se do mais alto reconhecimento atribuído pelo Estado americano a artistas.

Na cerimónia, Trump afirmou que "O Campeão", filme igualmente protagonizado pelo ator agora condecorado, teve a "melhor bilheteira de todos os tempos". "Todos choravam nesse filme. Eu tentei não o fazer, Jon, mas não foi fácil", disse o presidente.

Voight tem sido publicamente um grande defensor dos republicanos em Hollywood, numa posição oposta à de muitos colegas que apoiam os democratas. E também uma posição oposta à da sua filha, Angelina Jolie, que é uma crítica feroz de Trump e que ontem não compareceu na cerimónia de condecoração.

O ator ganhou em 1978 o óscar de melhor ator com o "O Regresso dos Heróis" filme em que contracenou com Jane Fonda e em que interpretava um veterano paraplégico que voltava do Vietname. Foi também protagonista "O Cowboy da Meia-Noite" com Dustin Hoffman e participou no "Comboio em Fuga" e no "O Caso Odessa", entre outros.