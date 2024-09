Em 2024, o concurso contou com um recorde de inscrições com pouco menos de 9.000 no total, de 98 países todos a competir para ganhar o prémio máximo de um safari de uma semana, avança a organização num comunicado enviado ao SAPO24.

Entre as entradas está uma chita a brincar às escondidas atrás de uma árvore, um casal de ursos abraçados, um peixe a perseguir uma águia pelo céu, um chimpanzé pensativo e até um pequeno esquilo voador a mandar como um chefe da máfia.

Stefan Maier, Diretor Geral Sénior de Marketing da Nikon Europa, afirma: “Estamos entusiasmados por revelar os finalistas dos Nikon Comedy Wildlife Awards, mostrando o incrível talento e a criatividade dos fotógrafos de todo o mundo. Estas imagens captam não só o humor e o encanto da vida selvagem, como também realçam a importância da conservação de uma forma que se repercute em pessoas de todas as idades e de diferentes estilos de vida. Na Nikon, estamos imensamente orgulhosos por fazer parte de uma competição que traz alegria e consciência à maravilha do nosso mundo natural”.

A divulgação dos finalistas significa que também está aberta a votação para o People’s Choice Award, patrocinado pela Affinity Photo, que oferece ao público a possibilidade de participar num sorteio gratuito para ganhar 500 libras. A data limite para votação é 31 de outubro de 2024.

Estes prémios foram co-fundados em 2015 pelos fotógrafos profissionais Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam que quiseram criar uma competição que além de premiar a fotografia excecional da vida selvagem capta também o poder positivo do humor para ajudar a promover a conservação da vida selvagem e dos habitats.

Todos os anos, a competição apoia uma organização de conservação sustentável e, mais uma vez, está a trabalhar com o Whitley Fund for Nature (WFN), uma instituição de solidariedade do Reino Unido que apoia líderes de conservação que trabalham nos seus países de origem em todo o Sul Global. Ao longo de 30 anos, canalizou 20 milhões de libras para mais de 200 conservadores em 90 países.

O vencedor geral, a categoria e os vencedores altamente recomendados serão anunciados na terça-feira, dia 10 de dezembro, numa noite de entrega de prémios em Londres, que será seguida por uma exposição durante uma semana, de 10 a 16 de dezembro, com todos os prémios de 2024.