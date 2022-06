É, no essencial, um festival de conversas. E quer colocar empresários, artistas, ativistas, executivos, académicos e jovens a discutir "temas fraturantes da sociedade e explorar diferentes aspetos do ser humano, bem como as mudanças que precisam de ser feitas em busca de um mundo melhor".

Depois de uma primeira edição, em 2021, o Rock in Rio Humanorama regressa entre os dias 28 e 31 de julho, em formato totalmente digital, gratuito e inclusivo.

Ao todo, são 16 horas de conteúdos, quatro horas por dia, também interpretados em língua gestual, com foco no desenvolvimento do ser humano, passando por temas que vão desde a diversidade, à educação, as relações humanas, a saúde física, mental e social, a vida nas cidades, o clima e sustentabilidade, entre muitos outros.

A cantora e compositora Eva Rap Diva, o ativista Siyabulela Mandela (bisneto de Nelson Mandela), a cantora e bailarina MC Rebecca, Rita von Hunty, professor, ator, YouTuber, comediante e drag queen brasileiro, David Erlich, o mais jovem professor de filosofia da escola pública portuguesa, bem como a consultora e speaker internacional Carla Carvalho Dias e a apresentadora de televisão Marta Leite Castro são alguns dos nomes já confirmados.

O Rock in Rio Humanorama traz à conversa "pessoas que estão dispostas a expressar suas visões e opiniões sobre a importância de reavaliarmos nosso papel no mundo e sobre como podemos construir novos meios de ser e estar no planeta, idealizando e construindo um mundo melhor para todos”, diz Agatha Arêas, vice-presidente de learning experience do Rock in Rio.

É também um espaço onde o Rock in Rio consegue "aprofundar e dar cauda longa aos temas sociais, económicos e ambientais com os quais o Rock in Rio se engaja, nas nossas campanhas e até mesmo dentro da Cidade do Rock”, acrescenta Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.