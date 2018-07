Ajudou a fundar a Xita Records, lançou dois belos discos pop cantados em português, colaborou com Lena d’Água e tem um fã em Vitorino. Manuel Lourenço, o Primeira Dama, falou ao SAPO 24 pouco antes de subir ao palco Coreto by Arruada do NOS Alive.

-

O SAPO24 está no NOS Alive. Fique atento à nossa página de Facebook para acompanhar todas as entrevistas.