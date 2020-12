Quinta-feira, 17 de dezembro

Em cartaz

"Diapasão": Rana Salehi é uma mulher de meia-idade e diretora de um dos bancos mais respeitáveis do país. No aniversário do seu único filho (Hoda), enfrenta um desafio que a faz tomar decisões diferentes e estranhas para obter os seus direitos. Este filme dramático estreia nos cinemas.

"Primeiro Amor": Um jovem pugilista e uma call girl são apanhados num esquema de tráfico de droga durante uma noite em Tóquio. Entre crime, romance, drama e ação, o melhor mesmo é ir vê-lo num cinema mais perto de si.

"Malmkrog": Inspirado no texto "Os Três Diálogos e o Relato do Anticristo" (1915), do filósofo russo Vladimir Soloviov, este drama de época a estrear nos cinemas desenrola-se em torno de um grupo loquaz da elite social composto por um general, um nobre, um político e várias senhoras da aristocracia. O grupo conversa sobre o Bem e o Mal, sobre Deus e a humanidade, sobre a ciência e a guerra, enchendo as salas sumptuosas da mansão de reflexões detalhadas que criam uma mise-en-scène austera e eloquente.

Concerto de Fernando Daniel

Santa Casa Portugal ao Vivo apresenta “20 20 Cultura para todos”, uma iniciativa que tem como objetivo a retoma e o incentivo à cultura em Portugal. “20 20 Cultura para todos” reflete não só um jogo de números que quer ser coincidência entre o ano 2020 e o facto de serem 20 espetáculos produzidos nas duas cidades escolhidas (Lisboa e Porto), mas também quer ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses.

Quando: 17 de dezembro, às 20h30

Onde: Campo Pequeno, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 18€

Concerto de Moonspell

Logo de seguida ao concerto de Fernando Daniel, vêm os Moonspell pisar o palco do Santa Casa Portugal ao Vivo. Mas, não estará por Lisboa.

Quando: 17 de dezembro, às 21h00

Onde: Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 20€

Visita guiada às luzes de Natal de Lisboa

Se já visitou as ruas de Lisboa pelo menos uma vez durante esta altura, sabe que luzes de Natal é coisa que não falta. Para realmente entrar no espírito natalício, nada melhor do que cruzar as ruas iluminadas da capital e respirar a vida e o bulício destas festividades. Esta caminhada também o pode ajudar a ganhar aquele “espaço extra” para as 1001 tentações de Natal.

Quando: 17 de dezembro, às 19h00

Onde: Praça do Rossio (ponto de encontro)

Quanto: Inscrição a 7,5€ (para: geral4trilhos@outlook.com)

Sexta-feira, 18 de dezembro

No streaming

"Ma Rainey: A Mãe do Blues": Chicago, 1927. A tensão e a temperatura estão ao rubro durante uma tarde de gravações enquanto a banda aguarda por Ma Rainey (Viola Davis). Atrasada, a feroz Ma envolve-se numa batalha com o agente pelo controlo da sua música. Enquanto a banda aguarda na pequena sala de ensaios, o ambicioso trompista Levee (Chadwick Boseman) - de olho na namorada de Ma e determinado a deixar a sua própria marca na indústria musical - incita os colegas a partilharem um mar de histórias reveladoras de verdades que vão alterar a vida de todos para sempre. Estreia na Netflix.

Concerto de Rui Veloso

Dos maiores êxitos como “Chico Fininho” e “Não Há Estrelas No Céu” aos mais recentes singles, o artista Rui Veloso também pisa o palco do “20 20 Cultura para todos”. Com mais de 40 anos de carreira, o artista garante que será uma noite a recordar.

Quando: 18 de dezembro, às 21h00

Onde: Campo Pequeno, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 20€ e os 40€

Concerto de Anjos

Como não há uma sem duas, também a dupla “Anjos” se aventuram pelo Porto, num concerto de acordo com todas as normas recomendadas pela DGS:

Quando: 18 de dezembro, às 21h00

Onde: Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 18€

Brincar aos fados

Se, por outro lado, quer um evento dedicado aos mais pequenos, também lhe trouxemos uma sugestão. A partir dos bairros históricos de Lisboa, propomos-lhe um concerto de Natal especial a partir do livro ilustrado Brincar aos Fados. Contará com a participação de Com a participação de Rodrigo Costa Félix, Joana Amendoeira, Henrique Leitão (Guitarra Portuguesa), Miguel Ramos (Viola), leituras de Tiago Torres da Silva. A entrada é livre, mediante reserva prévia para servicoeducativo@museudelisboa.pt.

Quando: 18 de dezembro, às 18h30

Onde: Museu de Lisboa - Santo António

Sábado, 19 de dezembro

Master Class - Iniciação ao Chocolate

Os participantes vão iniciar-se nas técnicas de elaboração de bombons e recheios. Desde a tecnologia das matérias-primas, à têmpera e à técnica de moldar o chocolate, passando pelo embalamento e conservação, vai ser possível desenvolver aprendizagens teóricas e práticas à volta do chocolate.

Quando: 19 de dezembro, das 9h00 às 17h00

Onde: Mercado da Vila, Cascais

Quanto: Inscrição a 180€

Domingo, 20 de dezembro

Receitas de Natal com os produtos da horta

Que receitas se podem fazer com os produtos da horta? A exposição Hortas de Lisboa é a inspiração perfeita para as receitas mais “verdes” deste Natal. A visita guiada é gratuita mediante inscrição prévia em servicoeducativo@museudelisboa.pt.

Onde: Museu de Lisboa - Palácio Pimenta

Quando: 20 de dezembro, às 10h30

Segunda-feira, 21 de dezembro

Como fazer Storyboards para cinema e televisão

Storyboard é a fase intermédia entre o argumento e a realização de imagem real ou de animação. O artista representa o que está escrito em argumento, traduzindo a acção num conjunto de painéis que representam as personagens e a sua interacção, assim como os planos de câmara. Neste workshop para adultos e jovens a partir dos 14 anos, poderá aprender a dar os primeiros passos na realização de filmes e séries.

Quando: Até 29 de dezembro

Onde: Museu do Oriente, Lisboa

Quanto: Inscrição a 50€

Terça-feira, 22 de dezembro

Concerto de Mariza

A inigualável voz de Mariza irá ressoar pela Super Bock Arena, no Porto. Parte do ciclo de concertos para apoiar a cultura, "20 20 Cultura para Todos", tem aqui a oportunidade de assistir a um belo serão de fado moderno.

Quando: 22 de dezembro, às 20h30

Onde: Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 20€ e os 40€

Concerto de Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco

Os dois artistas juntaram-se para trazer-lhe uma série de concertos cheios de boas músicas e um bom ambiente. Como parte da digressão "Passe-Partout" irão também pisar os palcos do Santa Casa Portugal ao Vivo 2020.

Quando: 22 de dezembro, às 20h30

Onde: Campo Pequeno, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 18€

Quarta-feira, 23 de dezembro

No streaming

"O Céu da Meia-Noite" : O Dr. Augustine Lofthouse (George Clooney), um cientista solitário que se encontra no Ártico, começa uma corrida contra o tempo para impedir Sully (Felicity Jones) e os astronautas que a acompanham de regressarem à Terra, afetada por uma misteriosa catástrofe global. Realizado, produzido e protagonizado por George Clooney, poderá ver este filme na Netflix a partir desta quarta-feira.

: O Dr. Augustine Lofthouse (George Clooney), um cientista solitário que se encontra no Ártico, começa uma corrida contra o tempo para impedir Sully (Felicity Jones) e os astronautas que a acompanham de regressarem à Terra, afetada por uma misteriosa catástrofe global. Realizado, produzido e protagonizado por George Clooney, poderá ver este filme na Netflix a partir desta quarta-feira. "Sylvie's Love": No quente verão de Nova Iorque em 1957, Robert, um saxofonista, passa as noites a tocar no quarteto de jazz de outro músico, menos talentoso, mas mais conhecido. Sylvie, que sonha com uma carreira na televisão, passa os dias a ajudar na loja de discos do pai, enquanto espera que o noivo regresse do serviço militar. Quando Robert arranja emprego a tempo parcial na loja de discos, Robert e Sylvie iniciam uma amizade que desperta em cada um deles uma paixão diferente de tudo o que já sentiram antes. Quando o verão termina, a vida leva-os em direções diferentes, pondo termo à relação. Os anos passam, a carreira de Sylvie como produtora de televisão floresce, enquanto Robert tenta aceitar o que a era da Motown está a fazer à popularidade do jazz. Num encontro casual, Sylvie e Robert cruzam-se novamente e descobrem que, embora as suas vidas tenham mudado, os seus sentimentos um pelo outro permanecem os mesmos. Estreia na Amazon Prime.

Workshop de Prendas Ecológicas

Neste workshop, as crianças irão aprender a construir as suas próprias prendas de Natal. Terão a oportunidade de fazer um ambientador natural para a casa e sais de banho com óleos essenciais da doTerra - podes escolher como é que vão ser finalizado, ao que é que vai cheirar, a cor e para que servem (quer seja mais para relaxar ou acordar). No final irão ser feitos embrulhos com elementos naturais para irem prontinhos a oferecer a quem queiram.

Quando: 23 de dezembro, às 9h00

Onde: Nova Academia Lisboa

Quanto: Inscrições a 10€ (para geral@novaacademia.pt)

Concerto de Natal - Orquestra Sinfónica Portuguesa

Uma viagem pela música instrumental europeia durante a centúria que se estende dos finais do século XVII ao do século XVIII. A iniciar, uma obra de Arcangelo Corelli. Natal termina com uma conhecida Pastorale. Há relatos de que o próprio Corelli o interpretou no Natal de 1690. É uma das obras mais famosas e reconhecidas do germânico e, consequentemente, considerada uma das obras-primas do Barroco. Por fim, deslocação para a Áustria, onde em Viena, na segunda metade do século XVIII, foi criado, ensaiado e vivido o Classicismo. A encerrar o concerto, uma das mais célebres obras de Mozart a Sinfonia Praga. Estreada em Praga em 1787, poucas semanas depois da estreia de Le nozze di Figaro, esta obra cristaliza o grande modelo criado por Haydn e prepara o advento de Beethoven.

Quando: 23 de dezembro, às 20h00

Onde: Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 25€

