“Sophia, na primeira pessoa” é um documentário realizado a propósito do centenário do seu nascimento, que se assinala na quarta-feira, recentemente apresentado no DocLisboa 2019 e que hoje à noite se estreia na RTP1.

O filme é Sophia pelas suas próprias palavras: não há um narrador para além da própria, e o filme consiste numa montagem que intercala a sua voz a recitar poesia ou a dar entrevistas, com imagens de arquivo, de fotos suas e de família, da correspondência, das casas e lugares que frequentou, das paisagens e momentos mais significativos da sua vida.

Da cidade do Porto à de Lisboa, com vista para os seus dois rios, da Granja ao Algarve, da vida social à política, sempre com a cultura grega no centro, o filme percorre os caminhos de Sophia, onde o mar está sempre presente.

O filme abre com imagens do mar e a voz de Sophia de Mello Breyner a recitar “De todos os cantos do mundo/amo com amor mais forte e mais profundo/aquela praia extasiada e nua/onde me uni ao mar, ao vento e à lua”.

“O fazer o filme possibilitou-me conhecer muito mais do que eu sabia ou conhecia sobre Sophia. Há muita coisa que devo ao fazer o filme, que pude aprender, que desconhecia ou conhecia muito mal. Depois de ter o filme terminado eu próprio fiquei mais rico no conhecimento sobre Sophia e, mesmo assim, muita coisa que agora sei não está no filme, ou porque não me interessou ou porque não era tão importante, dentro daquilo que é o equilibro do filme”, contou à Lusa Manuel Mozos.