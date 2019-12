Lisboa vestiu-se para este Natal com mais de 2 milhões e 350 mil lâmpadas, que se alargam por 27 quilómetros. As iluminações na capital espalham-se por Baixa, Rossio, Chiado, Príncipe Real, Rato, Marquês de Pombal, Restauradores e Avenida da Liberdade, Saldanha, Estefânia, Intendente e Almirante Reis, Praça do Chile, Roma e Alvalade e Benfica.

No Terreiro do Paço, à beira do rio, ergue-se uma árvore de 30 metros.

O uso do sistema LED permitirá uma “poupança energética na ordem dos 80%”, diz a autarquia do socialista Fernando Medina numa nota citada pelo ‘Público’.

Também a Invicta deu este sábado as boas-vindas ao Natal. A avenida dos Aliados foi o coração do arranque de uma festa que se prolonga até janeiro do próximo ano, estendendo-se a toda a Baixa da cidade. Entre ruas e praças; avenidas e becos, o SAPO 24 correu tudo para lhe mostrar as cores do Porto.

Onde pode ver luzes em Lisboa?

As avenidas

Av. Almirante Reis, Av. da República, Av. do Uruguai (desde a Pastelaria Evian até à Estrada de Benfica), Av. Fontes Pereira de Melo; Av. Grão Vasco; Av. Guerra Junqueiro; Av. Igreja (da Av. Roma até à Av. Rio de Janeiro); Av. João XXI; Av. Liberdade; Av. Roma (entre a Praça de Londres e a Av. Estados Unidos da América).

Os largos e praças

Fachada da Câmara Municipal de Lisboa; Largo do Chiado; Largo Camões; Largo do Intendente Pina Manique; Largo do Calvário; Marquês de Pombal; Praça do Comércio; Praça do Chile; Praça de Alvalade; Praça do Município; Praça dos Restauradores; Praça Duque Saldanha; Praça da Figueira; Praça de Londres; Praça do Príncipe Real (do jardim do Príncipe Real até ao Jardim da Igreja); Rossio; Terreiro do Paço — Árvore de Natal gigante.

As ruas

Rua do Carmo; Rua da Misericórdia; Rua do Ouro; Rua da Prata; Rua Augusta; Rua de Belém; Rua Castilho (desde a Rua Alexandre Herculano até Rua Joaquim António de Aguiar); Rua D. Duarte; Rua D. Pedro V (do jardim de S. Pedro de Alcântara até ao Jardim Príncipe Real); Rua da Palma; Rua dos Fanqueiros; Rua Ferreira Borges; Rua Garrett; Rua Morais Soares (desde a Praça do Chile até à Paiva Couceiro); Rua Nova do Almada; Rua Pascoal de Melo.