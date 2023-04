Já são conhecidas as 432 zonas balneares portuguesas distinguidas com a bandeira azul nesta época balnear.

Aqui pode ficar a conhecer as 53 praias distinguidas nos Açores - para regressar ou para conhecer.

Açores

Angra do Heroísmo - Baía do Refugo, Cinco Ribeiras, Negrito, Salga, Salgueiros, Silveira

Horta - Almoxarife, Castelo Branco, Porto Pim, Varadouro, Marina da Horta

Lagoa - Baixa da Areia, Caloura, Zona Balnear da Lagoa

Lages do Pico - Núcleo do Recreio Náutico das Lages do Pico

Ponta Delgada - Fornos da Cal, Milícias, Poças Sul dos Mosteiros, Poços S. Vicente Ferreira, Pópulo

Povoação - Morro, Portinho do Faial da Terra, Praia do Fogo

Praia da Vitória - Biscoitos, Escaleiras, Grande, Porto Martins, Praia da Riviera, Prainha (Praia da Vitória), Quatro Ribeiras, Marina da Vila Praia da Vitória

Ribeira Grande - Areal de Sta. Bárbara, Calhetas, Calhetas da Maia, Poças da Ribeira Grande, Praia dos Moinhos

Santa Cruz da Graciosa - Barro Vermelho, Piscina do Carapacho, Praia, Zona Balnear Santa Cruz (Calheta)

Velas - Núcleo Recreio Náutico de Velas

Vila do Porto - Anjos, Formosa, Maia, S. Lourenço, Marina da Vila do Porto

Vila Franca do Campo - Água d'Alto, Prainha de Água d'Alto, Vinha da Areia,TERRAAZUL TERRAZUL I, TERRAZUL III