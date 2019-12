À hora marcada e nem mais um segundo, faz-se a chamada para Valete, liga-se o gravador, preparam-se as perguntas. O rapper, nome de topo do hip-hop feito em Portugal – editou dois discos seminais dentro do género, “Educação Visual” (2002) e “Serviço Público” (2006) – está prestes a regressar aos palcos em nome próprio e há um disco, “Em Movimento”, com alguns temas já prontos a serem apresentados (o seu lançamento ainda dista um aninho, contudo) no Capitólio, este fim de semana e na próxima quarta-feira, e no Hard Club, a 21 de dezembro.

Palavra puxa palavra, Valete é um conversador nato – até quando da nossa boca sai um pedido de desculpas sincero, pela consciência de estarmos a impedir o músico de assistir à partida de outro dos seus grandes amores para além da música: o Sporting. Mas... ele nem sabia que essa partida estava a decorrer, à hora da entrevista. “Resolvi divorciar-me do Sporting, só volto nas boas exibições”, confidencia-nos, entre risos e boa disposição.

Uma boa disposição que, há cerca de dois meses, não se vislumbrava nas suas palavras e no seu rosto. A “culpa” foi de 'BFF', que foi o segundo tema do novo álbum a ser divulgado, e que gerou bastante polémica, com várias vozes a acusar Valete de sexismo e misoginia pelo relato visceral que encontramos, na canção, do assassinato de uma mulher que traiu o marido. Águas tempestuosas, que parecem já ter passado; há que concentrar esforços no futuro. Que era há muito aguardado pelos fãs, já que o rapper não lança um disco novo há 13 anos.

Estou a conseguir o que sempre quis, que é aquela coisa de ser um artista transgeracional

A dois dias de atuar perante dois Capitólios esgotados, com um terceiro a caminho, para não falar do concerto também já esgotado no Hard Club, qual é a sensação?

É uma sensação muito boa. Estive muito tempo fora da música — voltei em 2017 —, e então não sabia bem se o público ainda estava comigo, não sabia se as músicas novas tinham a capacidade de chegar a um público mais novo, que agora tem ouvido muito rap. E vi que estou a conseguir o que sempre quis, que é aquela coisa de ser um artista transgeracional. Creio que no concerto se vai sentir isso. Vais ver lá miúdos de 16 anos, vais ver pessoal de 40 anos, 30 anos... Vai ser uma diferença etária muito bonita.

O que podemos esperar destes concertos? Já tem o alinhamento preparado?

Sim, há um alinhamento preparado. Vou tentar celebrar estes 17 anos de rimas, 17 anos em que faço rap. O Capitólio é a sala perfeita para dar ali uma energia, uma vibe muito do hip-hop, a energia do hip-hop tradicional. Aquela coisa dos anos 90, uma ligação forte entre o artista e o público, uma coisa de palavra, de mensagem. Vou tentar fazer isso. Às vezes, em festivais, tu não consegues passar essa coisa que o hip-hop tem que é a mensagem, a palavra. Eu no Capitólio sinto que consigo fazer isso, um concerto tradicional de hip-hop e da cultura hip-hop.

O concerto já deverá contar com alguns temas do novo álbum, certo?

Sim, sim.

O álbum terá como título "Em Movimento". Ia perguntar se existe aqui algum jogo de palavras, pelo facto de o Valete ter regressado ao ativo após ter estado tanto tempo fora...

[Risos] É "Em Movimento" porque não vai ser um álbum num registo típico. Ou seja, o normal seria eu trancar-me num estúdio durante seis meses, um ano, e apresentar um disco com 15, 16 músicas novas. O que eu vou fazer é: revelar as músicas uma a uma e, quando o disco físico sair, todas as músicas já serão conhecidas pelo público. Por isso é que é "Em Movimento", porque eu estou a fazer o disco ao mesmo tempo que estou a fazer outras coisas, como concertos. Já lancei dois temas do novo álbum ['Colete Amarelo' e 'BFF'] e, em 2020, provavelmente, sairão mais uns quatro, seis. Creio que é um álbum para ser lançado em 2021.

créditos: Vera Marmelo

Será, então, correto afirmar que o "Em Movimento" será uma espécie de compilação em vez de ser um álbum, digamos, tradicional?

Se quiseres. Se quiseres voltar aos tempos antigos, em que se iam lançando maxi-singles que depois eram agrupados num LP... Para os dias de hoje e para mim, como artista, é muito mais fácil. Demoro muito tempo a fazer as coisas, pelo que estar a lançar singles dá uma presença a Valete que eu não teria se estivesse trancado num estúdio a fazer um disco. Isso, para mim, é importante. E depois, com a forma como as pessoas estão a consumir música nos dias de hoje, acho que faz sentido. As pessoas estão muito a ouvir singles, mais do que álbuns.

Quero também mostrar às pessoas, partilhar com as pessoas esse novo talento que eu sinto que tenho, o Valete como compositor

Parece que voltamos aos primórdios, aos tempos do rock n' roll, da pop dos anos 50 e 60, em que se ouviam mais os singles que os LPs...

Exatamente. Lançavam-se singles e depois, se calhar, agrupavam-se seis, sete singles num EP ou num LP. Acho que estamos a voltar a isso.

Em julho, o Valete disse ao Rimas e Batidas que tinha este disco "pensado, mas daqui a seis meses pode ser outra coisa". Quase seis meses depois, o que mudou?

Eish, já mudou alguma coisa. Eu durante estes 17 anos fui-me apresentando, essencialmente, como um letrista, um rapper da palavra. Um rapper social, se calhar alinhado com algumas questões da esquerda política. Agora, para além desse caminho — que não vai deixar de existir, vai existir sempre —, estou também muito interessado em mostrar um Valete que aprendeu imenso ao nível da composição musical. Quero também mostrar às pessoas, partilhar com as pessoas esse novo talento que eu sinto que tenho, o Valete como compositor. É isso que me interessa mostrar. Se calhar, há seis meses não estava a pensar nisso.

Há muitos jovens que estão a desistir de fazer música, de fazer rap, porque se sentem muito pressionados com estas coisas das visualizações

Nesse sentido, em que medida é que ajudaram o Dino D'Santiago, o Here's Johnny e o SP, que colaboram neste disco?

Ajudaram imenso, imenso. São verdadeiros músicos, alguns dos maiores músicos desta década. Para mim, são geniais. A forma como eu ouvia música, que era uma coisa muito da palavra, quase uma ditadura da palavra sobre a música, mudou muito por causa deles. Eu hoje consigo mesmo ter um ouvido musical, muito por causa deles, sem dúvida.