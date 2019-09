I said a hip hop the hippie the hippie

To the hip hip hop and you don't stop

The rock it to the bang bang boogie

Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie, the beat

Now, what you hear is not a test, I'm rapping to the beat

And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet

Seis versos apenas. Não os mais literatos, não os mais linguisticamente dotados, não aqueles que centenas de milhares de adolescentes debitam diariamente, colocam nas redes sociais, ouvem vezes e vezes sem conta. Mas seis versos que mudaram, para sempre, a história da música. São os seis primeiros versos de 'Rapper's Delight', tema gravado pelos Sugarhill Gang em 1979, e o qual muitos veem como o “ponto zero” do hip-hop – não só porque é o primeiro disco gravado a conter as palavras “hip hop”, mas também porque foi o que popularizou o género entre o grande público; chegou ao 36º lugar das tabelas de vendas norte-americanas, ao 1º lugar no Canadá e na Holanda e ao 3º lugar no Reino Unido. Havia hip-hop antes de 'Rapper's Delight'; mas o hip-hop não seria o que era hoje sem ele.

Para contar a história de 'Rapper's Delight', há que recuar um pouco no tempo, bem antes de o single ter sido editado há precisamente 40 anos, a 16 de setembro de 1979. No princípio não era o verbo, mas a batida: a percussão, o tambor, o ritmo que se escutava nas festas de rua do Bronx, onde dezenas de jovens afro-americanos se juntavam para se divertirem. Omnipresente, tal como em muita da música eletrónica de hoje, estava a figura do DJ; era ele quem escolhia os melhores temas, da soul ao funk, do r&b ao disco. Por melhores, leia-se: aqueles que faziam dançar. Mas depressa os DJs – e um em particular, Kool Herc, nascido na Jamaica mas cedo emigrado para os Estados Unidos – perceberam que o que mais apelava ao gingar da anca eram os momentos, nas canções, onde a percussão tomava a dianteira. Conclusão: tornar estes momentos o mais longos possível, com a preciosa ajuda de dois gira-discos e de duas cópias do mesmo vinil.

Nascia então o break, o nome dado a esses mesmos momentos. E nasciam DJs capazes dos melhores breaks e das melhores escolhas, como Grandmaster Flash, Grandwizard Theodore (o homem que inventou o scratching, ou o riscar do vinil como forma de arte), ou Afrika Bambaata. Mas um break também não valia por si só. E eis que surge (agora, sim) o verbo, pela boca dos chamados MCs, abreviação de “mestres de cerimónias” e figuras importadas das festas jamaicanas: homens que iam saudando o DJ, contando piadas, ou debitando poesia de rua à medida que a música ia sendo tocada e escutada. Em suma: os tipos que animavam o público, para que este não se aborrecesse em demasia.

As festas de rua (ou block parties) eram o segredo mais bem guardado dos bairros de Nova Iorque dos anos 70, à medida que meio mundo ia enlouquecendo com o disco e a outra metade com o funk e a soul suadas de James Brown, uma das maiores influências para a “velha guarda” do hip-hop. Mas deixaram de um segredo quando começaram a crescer. Um fator importantíssimo para esse crescimento foi o “apagão” sentido em Nova Iorque a 13 e 14 de julho de 1977 onde, com a ausência de luz, vieram as trevas: violência, pânico, e pelo menos um homicídio. E, também, uma sucessão de pilhagens a lojas de equipamento eletrónico – que acabou nas mãos de DJs, MCs, e aspirantes a um e a outro, alimentando uma “cena” que até então estava restrita a uma mão cheia de nomes.