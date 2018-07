A quinta edição do Vinho Verde Wine Fest (VVWF) regressa à Alfândega do Porto entre os dias 12 e 15 de julho, "com mais de 300 vinhos em prova, 33 produtores presentes", apresentando um "programa para toda a família".

A organização do evento, a cargo da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, adiantou que o programa do dia 14 de julho (sábado) se destina às “famílias com crianças que, entre as 12 e as 16 horas, têm acesso gratuito ao evento”.

“Ao final da manhã, os pais podem assistir a uma concentração de motos antigas no parque da Alfândega e, de seguida, levar as crianças aos ateliês de plantação, provas de aromas e sabores para iniciação à descoberta sensorial, ‘workshops’ de culinária e muitas outras atividades”, referiu, em comunicado.

Os mais de 30 produtores no evento vão apresentar as “novas colheitas e o ‘portfólio’ de vinhos brancos, tintos, rosados e espumantes” que servem também para “harmonização com as propostas de seis restaurantes e petiscarias” no recinto.

“Provas sensoriais que desafiam à descoberta dos aromas e identificação dos diferentes perfis de vinho são uma novidade para os #vinhoverdewinelovers experimentarem com queijos e chocolates harmonizados com diferentes castas. A versatilidade dos Vinhos Verdes pode ser também testada pelo barman profissional que combina diferentes ingredientes na criação de cocktails exclusivos ao longo de todo o evento”, prossegue a nota.

Haverá ainda zonas de convívio e lazer, ao “som de dj’s convidados, passatempos e surpresas”, sendo que, no domingo (dia 15), a marginal da cidade portuense vai ser “invadida por automóveis clássicos, que se vão concentrar no parque de estacionamento da Alfândega”, ao longo da manhã.