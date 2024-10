Os dois mamíferos receberam uma receção de alto nível em Washington na sua chegada ao Jardim Zoológico Nacional do Smithsonian, que não tinha pandas há quase um ano.

"Bao Li e Qing Bao saíram das suas jaulas e começaram a explorar o seu novo recinto interior, onde os cuidadores puseram bastante bambu para que comessem", informou o zoo em comunicado. Os mamíferos não serão exibidos ao público antes de 24 de janeiro de 2025, acrescentou.

"Hoje celebramos com alegria um novo capítulo no nosso programa já com 52 anos de reprodução e conservação de pandas", disse Brandie Smith, diretor do Jardim Zoológico Nacional e do Instituto de Biologia da Conservação.

Oriundos da província de Sichuan, na China, o macho Bao Li e a fêmea Qing Bao, ambos com três anos de idade, permanecerão no Jardim Zoológico Nacional do Smithsonian graças a um acordo para a reprodução e pesquisa que irá durar dez anos.

Os mamíferos viajaram em jaulas individuais num avião de carga especial chamado “Panda Express”, com um grande carregamento de bambu. A transferência foi realizada sob supervisão veterinária constante por uma equipa de cuidadores na capital dos EUA.

Alguns pandas permanecem nos Estados Unidos depois de uma grande parte deles terem voltado à China sob convénios que expiraram, incluindo os três que estiveram no Smithsonian até novembro de 2023.

A demora na substituição dos pandas foi interpretada como um sinal das tensões entre Washington e Pequim.

A China recorre à chamada "diplomacia panda" desde 1972, quando enviou os primeiros mamíferos como um presente à capital americana após a visita histórica do presidente Richard Nixon ao país comunista de Mao Tsé-Tung.

Em novembro, o presidente chinês, Xi Jinping, disse, depois de se reunir com o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, numa cimeira na Califórnia, que enviaria novos pandas, como "representantes da amizade entre o povo chinês e americano".

Em agosto, o jardim zoológico de San Diego recebeu dois pandas, os primeiros a serem enviados da China em 21 anos.

A chegada de Bao Li e Qing Bao foi anunciada em maio pela primeira-dama dos EUA, Jill Biden, e pelo Smithsonian.

É nesse jardim zoológico onde o público americano poderá conhecer os dois “embaixadores pandas” dentro de poucos meses, após um período de quarentena e aclimatação. O zoo permaneceu fechado esta terça-feira para facilitar a chegada de Bao Li e Qing Bao.

Para o seu acolhimento, foram realizadas reformas no jardim zoológico para "melhorar a segurança das instalações e melhorar o espaço onde os pandas poderão movimentar-se".

As novas estruturas incluem tanques de pouca profundidade para que os pandas possam tomar banho e estações de bambu para que possam realizar as técnicas de recolha que usam quando estão em liberdade.